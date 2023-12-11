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11 ARALIK Keyif Dolu Anların Tadını Eti ile Çıkar Kampanyası Çekiliş Sonuçları belli oldu! İşte asil ve yedek talihliler...

Keyif Dolu Anların Tadını Eti ile Çıkar Kampanyası Çekiliş Sonuçları belli oldu. Çekilişe katılan talihliler, Apple iPhone 14 128 GB Cep Telefonu, Apple iPad 10. Nesil Wifi 64 GB kazandı. İşte asil ve yedek talihliler...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 11 Aralık 2023 Güncelleme 11 Aralık 2023, 07:00
11 ARALIK Keyif Dolu Anların Tadını Eti ile Çıkar Kampanyası Çekiliş Sonuçları belli oldu! İşte asil ve yedek talihliler...

Keyif Dolu Anların Tadını Eti ile Çıkar Kampanyası Çekiliş Sonuçları belli oldu. Çekilişe katılan talihliler, Apple iPhone 14 128 GB Cep Telefonu, Apple iPad 10. Nesil Wifi 64 GB kazandı. İşte asil ve yedek talihliler...

APPLE İPHONE 14 128 GB CEP TELEFONU KAZANAN ASİL TALİHLİLER

APPLE İPHONE 14 128 GB CEP TELEFONU KAZANAN YEDEK TALİHLİLER

APPLE İPAD 10. NESİL WİFİ 64 GB KAZANAN ASİL TALİHLİLER

APPLE İPAD 10. NESİL WİFİ 64 GB KAZANAN YEDEK TALİHLİLER

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