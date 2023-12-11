11 ARALIK Keyif Dolu Anların Tadını Eti ile Çıkar Kampanyası Çekiliş Sonuçları belli oldu! İşte asil ve yedek talihliler...

Keyif Dolu Anların Tadını Eti ile Çıkar Kampanyası Çekiliş Sonuçları belli oldu. Çekilişe katılan talihliler, Apple iPhone 14 128 GB Cep Telefonu, Apple iPad 10. Nesil Wifi 64 GB kazandı. İşte asil ve yedek talihliler...