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Soykırıma sessiz kalmadılar! Kadıköy'de Filistin'e destek için insan zinciri oluşturdular

Soykırımcı İsrail, ABD ve Batı'nın kesintisiz desteği gölgesinde Gazze'de Müslümanlara yönelik sistematik bir katliam süreci yürütüyor. Siyonist İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana bölgedeki sivil yerleşim yerleri, cami, hastane ve kilise olmak üzere birçok yeri ayrım gözetmeksizin vuruyor.  İsrail'e tepkiler çığ gibi büyürken bir tepki de Kadıköy'den yükseldi.  Kadıköy'de toplanan bir grup, İsrail'in saldırılarını protesto etmek için insan zinciri oluşturdu.

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Giriş Tarihi 09 Aralık 2023, 22:03 Güncelleme 09 Aralık 2023, 22:03
Soykırıma sessiz kalmadılar! Kadıköy’de Filistin’e destek için insan zinciri oluşturdular

Filistin'e destek olmak amacıyla Süreyya Operası önünde bir araya gelen ve ellerinde Filistin bayrağı taşıyan bir grup, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi. 'Filistin'e özgürlük' dövizleri taşıyan grup üyeleri, İsrail'in saldırılarını kınayan sloganlar attı.

"HER 1 SAATTE 10 ÇOCUK ÖLDÜRÜLÜYOR"
Grup adına basın açıklaması yapan Hidayet Tuksal, Filistin halkının haftalardır bombalandığını ve katledildiğini belirterek, "Her 1 saatte 10 çocuk İsrail ateşiyle öldürülüyor. Yaşanan Gazze'nin insansızlaştırılması girişimidir. 21. yüzyılın ilk çeyreğinde tüm insanlığın gözü önünde yepyeni bir soykırım gerçekleşiyor. 7 Ekim'den itibaren öldürülen Filistinli sayısı 15 bini aştı.

Birleşmiş Milletler ve Dünya Sağlık örgütü raporlarına göre, Gazze'de öldürülenlerin 6 bini, yani yüzde 40'ı çocuk, 4 bini aşkını yüzde 22'si kadın ve yüzde 4'ü yaşlılar. Yani öldürülenlerin yüzde 60-70'ini çocuk, kadın ve yaşlılar oluşturuyor" dedi.

Gazze'de elektrik kesintisi olduğunu söyleyen Tuksal, hastane ve fırınların faaliyetlerinin durduğunu belirterek, "7-27 Kasım tarihleri arasında, 'Birleşmiş Milletler Filistin'li Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı' çalışanlarından 104 kişi İsrail saldırılarında hayatını kaybetti. Bu tek bir savaşta Birleşmiş Milletler yardım çalışanları kaybında en yüksek sayı. Birleşmiş Milletler sığınakları da İsrail saldırılarının hedefi oldu, 19 kişi öldü, 310 çalışan yaralandı.

Yine Birleşmiş Milletler'e ait 42 sığınak ve acil durum merkezi de bombalandı ve çok sayıda can kaybı yaşandı. Gazze'nin 2,3 milyon olan nüfusunun 1,8 milyondan fazlası, nüfusun yüzde 80'i evlerini terk etmek zorunda kaldı. İnsanların büyük çoğunluğu hastanelerde Birleşmiş Milletler binalarında, okul ve camilerde yaşamaya çalışıyor. İki aya yaklaşan İsrail saldırılarında Gazze'deki sivil yerleşim yerlerindeki evlerin en az yüzde 60'ı harap oldu veya ciddi zarar gördü. 12 Ekim'den bu yana Gazze'nin elektriği kesilmiş durumda, elektriğe bağlı tüm hastane, fırın, su pompası ve su sanitasyon merkezlerinin faaliyetleri durdu, temiz içme suyu kesintisi yaşanıyor, 14 hastane ve 51 birinci basamak sağlık merkezi çalışamaz durumda." diye konuştu.

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