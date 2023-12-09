Soykırıma sessiz kalmadılar! Kadıköy’de Filistin’e destek için insan zinciri oluşturdular

Gazze'de elektrik kesintisi olduğunu söyleyen Tuksal, hastane ve fırınların faaliyetlerinin durduğunu belirterek, "7-27 Kasım tarihleri arasında, 'Birleşmiş Milletler Filistin'li Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı' çalışanlarından 104 kişi İsrail saldırılarında hayatını kaybetti. Bu tek bir savaşta Birleşmiş Milletler yardım çalışanları kaybında en yüksek sayı. Birleşmiş Milletler sığınakları da İsrail saldırılarının hedefi oldu, 19 kişi öldü, 310 çalışan yaralandı.

Yine Birleşmiş Milletler'e ait 42 sığınak ve acil durum merkezi de bombalandı ve çok sayıda can kaybı yaşandı. Gazze'nin 2,3 milyon olan nüfusunun 1,8 milyondan fazlası, nüfusun yüzde 80'i evlerini terk etmek zorunda kaldı. İnsanların büyük çoğunluğu hastanelerde Birleşmiş Milletler binalarında, okul ve camilerde yaşamaya çalışıyor. İki aya yaklaşan İsrail saldırılarında Gazze'deki sivil yerleşim yerlerindeki evlerin en az yüzde 60'ı harap oldu veya ciddi zarar gördü. 12 Ekim'den bu yana Gazze'nin elektriği kesilmiş durumda, elektriğe bağlı tüm hastane, fırın, su pompası ve su sanitasyon merkezlerinin faaliyetleri durdu, temiz içme suyu kesintisi yaşanıyor, 14 hastane ve 51 birinci basamak sağlık merkezi çalışamaz durumda." diye konuştu.