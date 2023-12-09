İstanbul'da yağışın da etkisiyle mesai bitiminde kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 71'e yükselirken, toplu taşımada da yoğunluk yaşandı.

Yağışlı havanın etkisiyle İstanbul'da trafikte yoğunluk yaşanıyor. İBB'ye göre kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 71'e kadar çıktı. İşten çıkan çalışan yolcular tramvay, metro, otobüs ve metrobüs duraklarında yoğunluk oluşturuyor.

STADYUM ÇEVRESİ ÇİFT YÖNLÜ TRAFİĞE KAPATILDI

Yapılan son dakika uyarısına göre Vodafone Park Stadı'nda oynanacak spor müsabakası sebebiyle stadyum çevresi ve Dolmabahçe Tüneli geçici olarak çift yönlü trafiğe kapatıldı.