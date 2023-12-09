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Sağanak yağış yolları etkiledi | İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 71'e çıktı! Vodafone Park Stadı çevresi çift yönlü ulaşıma kapatıldı

İstanbul'da yağışın da etkisiyle mesai bitiminde kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 71'ye yükselirken, toplu taşımada da yoğunluk yaşandığı aktarıldı. Yapılan son dakika uyarısına göre Vodafone Park Stadı'nda oynanacak spor müsabakası sebebiyle stadyum çevresi ve Dolmabahçe Tüneli geçici olarak çift yönlü trafiğe kapatıldı.

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Giriş Tarihi 09 Aralık 2023, 18:13 Güncelleme 09 Aralık 2023, 18:26
Sağanak yağış yolları etkiledi | İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 71’e çıktı! Vodafone Park Stadı çevresi çift yönlü ulaşıma kapatıldı

İstanbul'da yağışın da etkisiyle mesai bitiminde kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 71'e yükselirken, toplu taşımada da yoğunluk yaşandı.

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 71'e çıktı!

Yağışlı havanın etkisiyle İstanbul'da trafikte yoğunluk yaşanıyor. İBB'ye göre kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 71'e kadar çıktı. İşten çıkan çalışan yolcular tramvay, metro, otobüs ve metrobüs duraklarında yoğunluk oluşturuyor.

STADYUM ÇEVRESİ ÇİFT YÖNLÜ TRAFİĞE KAPATILDI
Yapılan son dakika uyarısına göre Vodafone Park Stadı'nda oynanacak spor müsabakası sebebiyle stadyum çevresi ve Dolmabahçe Tüneli geçici olarak çift yönlü trafiğe kapatıldı.

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