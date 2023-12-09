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BİM-ŞOK-A101'e alışverişe gidenler dikkat! Tarih verildi o ürün market raflarından kaldırılıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'nde önemli değişiklikleri duyurarak özellikle nar ekşisi ürünleriyle ilgili çeşitli düzenlemeleri hayata geçiriyor. Bu düzenlemeler tüketicilerin sağlığını koruma ve ürün kalitesini artırma amacını taşıyor. Bilindiği gibi ürünlerde nar suyu veya nar suyu konsantresi dışında herhangi bir madde ilave edilmemesi gerekiyor. Yapılan bu düzenleme A101, BİM, ŞOK, Migros başta olmak üzere on binlerce markette bu ürünler satılamayacak.

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Giriş Tarihi 09 Aralık 2023, 14:56 Güncelleme 09 Aralık 2023, 14:56
BİM-ŞOK-A101’e alışverişe gidenler dikkat! Tarih verildi o ürün market raflarından kaldırılıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'nde gerçekleştirdiği önemli değişikliklerle gündemde. Bu değişiklikler, özellikle nar ekşisi ürünlerini kapsayarak, tüketicilerin sağlığına ve ürün kalitesine yönelik adımlar atıyor. Yönetmelikte belirtilen en önemli nokta, nar ekşisi ürünlerinin yalnızca nar suyu veya nar suyu konsantresinden üretilmesi gerektiği. Bu kural, ürünlerin saf ve doğal kalmasını sağlamayı amaçlıyor.

NAR EKŞİSİ ÜRÜNLERİNDE SAFLIĞIN ÖNEMİ

Nar ekşisi geleneksel Türk mutfağının vazgeçilmez tatlarından biri. Ancak piyasada satılan birçok nar ekşisi ürününde, nar suyu dışında çeşitli katkı maddeleri bulunabiliyor.

Yeni düzenleme ile bu duruma bir son verilerek, ürünlerin doğallığı ve saf oluşu ön plana çıkarılıyor. Bu, tüketicilerin sağlıklı ve kaliteli ürünlerle buluşmasını sağlayacak.

MARKET RAFLARINDA YENİ DÖNEM

Bu düzenleme, A101, BİM, ŞOK, Migros gibi büyük market zincirlerini de etkiliyor. Artık bu ve benzeri marketlerde satılan nar ekşisi ürünleri, yeni yönetmelik kurallarına uygun olarak üretilmek zorunda.

Bu durum market raflarında önemli değişikliklere yol açacak ve tüketicilerin daha bilinçli seçimler yapmasına imkan tanıyacak.

KRİTİK TARİH: 30 HAZİRAN 2024

Yeni düzenlemelerin uygulanması için belirlenen son tarih 30 Haziran 2024. Bu tarihten itibaren, yönetmeliğe uygun olmayan ürünlerin piyasada bulunması yasaklanacak.

Bu sektördeki işletmeler için bir dönüşüm sürecini ifade ediyor ve tüketicilere güvenli, sağlıklı ürünler sunma taahhüdünü güçlendiriyor.

İZİNSİZ ÜRÜNLERİN SATIŞI YASAKLANIYOR

Nar ekşisi, nar sosu, narlı sos gibi ürünler, eğer yönetmelik şartlarına uygun değilse, artık yurt içinde satılamayacak. Bu, nar ekşisi izlenimi veren veya nar aromalı ürünlerin de denetim altına alınması anlamına geliyor. Böylece tüketiciler, gerçek nar ekşisinin lezzetini ve kalitesini garanti altına alınmış bir şekilde deneyimleyebilecekler.

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