BİM-ŞOK-A101’e alışverişe gidenler dikkat! Tarih verildi o ürün market raflarından kaldırılıyor

MARKET RAFLARINDA YENİ DÖNEM Bu düzenleme, A101, BİM, ŞOK, Migros gibi büyük market zincirlerini de etkiliyor. Artık bu ve benzeri marketlerde satılan nar ekşisi ürünleri, yeni yönetmelik kurallarına uygun olarak üretilmek zorunda.

Bu durum market raflarında önemli değişikliklere yol açacak ve tüketicilerin daha bilinçli seçimler yapmasına imkan tanıyacak.

KRİTİK TARİH: 30 HAZİRAN 2024 Yeni düzenlemelerin uygulanması için belirlenen son tarih 30 Haziran 2024. Bu tarihten itibaren, yönetmeliğe uygun olmayan ürünlerin piyasada bulunması yasaklanacak.

Bu sektördeki işletmeler için bir dönüşüm sürecini ifade ediyor ve tüketicilere güvenli, sağlıklı ürünler sunma taahhüdünü güçlendiriyor.

İZİNSİZ ÜRÜNLERİN SATIŞI YASAKLANIYOR Nar ekşisi, nar sosu, narlı sos gibi ürünler, eğer yönetmelik şartlarına uygun değilse, artık yurt içinde satılamayacak. Bu, nar ekşisi izlenimi veren veya nar aromalı ürünlerin de denetim altına alınması anlamına geliyor. Böylece tüketiciler, gerçek nar ekşisinin lezzetini ve kalitesini garanti altına alınmış bir şekilde deneyimleyebilecekler.