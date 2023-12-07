Herkes kendini sıkı hazırlasın; İstanbul için kar yağışı tarihi açıklandı! Okullar her an tatil edilebilir

İzmir, Aydın ve Muğla çevreleri ile Çanakkale'nin Ege kıyıları ve Edremit Körfezi'nde yarın (Çarşamba) yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum oluşma riski, kısa süreli kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Rüzgar: Genellikle güneyli yönlerden, zamanla Marmara, Batı Karadeniz ve Kuzey Ege'de kuzey, kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Akdeniz'in doğusunda kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Prof. Dr. Şen, "Bugün (Çarşamba) sabah Ege ve Akdeniz bölgelerine yeni bir yağışlı hava geliyor. Yarın öğlen Marmara'yı ve akşam İç Anadolu'yu da kapsayacak. Marmara ve Ege de yağmur kuvvetli. Hafta sonu Türkiye'de hava sertleşiyor. Soğumayla birlikte kar yağışı da görülebilecek. İstanbul bugün 13 derece, yarın Yağmurlu 12 derece. İzmir gece yağmurlu 18, Antalya akşam yağmurlu 24, Ankara 13."

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından, "Bugün Güney Doğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun batısında yağmur kuvvetli. Diğer bölgelerde yağış yok. Sıcaklıklar ortalamada devam ediyor. Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan çevrelerinde bugün akşam ve yarın yoğun kar yağışı olacak ulaşımda aksamalar olur" dedi.

ÇARŞAMBA GÜNÜ KAR GELİYOR

Trakya'da yüksek kesimlerde kar yağışı görülebileceğini belirten Şen, "Anadolu'ya ise çarşamba günü kar geliyor, özellikle Doğu Anadolu'da etkili olacak" diye konuştu.

Son 15 günde İstanbul'da yağışların etkili olduğunu vurgulayan Şen, "Anadolu ise çok yağış almadı, kar da çok etkili olmadı. Kar yağmazsa tarım göletleri için sıkıntı olur" ifadelerini kullandı.

Şen ayrıca gökdelenlerin ısı adası yaratarak kar yağışını ve havanın soğumasını engellediğini belirterek "Örneğin 50 katlı rezidansta açılan kaloriferin sıcaklığı dışarı çıkıyor. Bu da sıcaklığın 2-3 derece yükselmesine neden oluyor" dedi.

Salı günü hariç ülkede hafta boyunca yağışın olduğunu söyleyen Şen, 'Yağışlar genellikle yağmur şeklinde. Çarşamba ve hafta sonu Doğu Anadolu'da kar yağışı görülecek. Diğer bölgelerde kar yok.' dedi.