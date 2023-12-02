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Fotoğraf çekilmek isterken dalgalara kapılan Emir Berke Aşık ve Uğurcan Korkmaz'dan acı haber! Özel tim cansız bedenlerine ulaştı

Liseli Emir Berke Aşık ve Uğurcan Korkmaz, sahilde fotoğraf çekilmek isterken dev dalgalara kapıldı. 80 kişilik özel tim, 5 gün sonra 2 gencin de cansız bedenine ulaştı. Okul ve yurttaki ihmal iddialarına ilişkin adli ve idari soruşturma başlatıldı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 02 Aralık 2023 Güncelleme 02 Aralık 2023, 07:01
Fotoğraf çekilmek isterken dalgalara kapılan Emir Berke Aşık ve Uğurcan Korkmaz’dan acı haber! Özel tim cansız bedenlerine ulaştı

Yürekleri yakan olay Trabzon Beşikdüzü'ndeki Liman mevkiinde 27 Kasım akşam saatlerinde yaşandı.

İMKB Fen Lisesi öğrencisi Emir Berke Aşık (16) ve Uğurcan Korkmaz (16), limanda fotoğraf çekilmek istedi ancak fırtına çıktı. Denize düşen gençler, dev dalgalara kapıldı.

Bölgede 80 kişiden oluşan Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığına bağlı DEGAK Özel Timi-02 Komutanlığı, deniz polisi, AFAD ve itfaiye ekiplerince arama çalışmalarına başlandı. Hava şartları ve denizdeki akıntı nedeniyle güçlükle sürdürülen arama çalışmalarında önceki gün gençlerin eşyaları bulundu. Dün ise ne yazık ki gençlerin cesetlerine ulaşıldı.

Dün sabah saatlerinde Uğurcan Korkmaz'ın cansız bedeni bulundu. Diğer öğrenci olan Emir Berke Aşık'ın cesedi de aynı noktaya yakın bir yerden çıktı. Liselilerin aileleri büyük yıkım yaşadı.

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, "Biz bu işin sonuna kadar gideceğiz. Kusur ve ihmal söz konusuysa tabi ki ihmali yapanlar nezdinde gerekeni yapılacaktır. Hüznümüz büyük" diye konuştu.

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