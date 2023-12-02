Fotoğraf çekilmek isterken dalgalara kapılan Emir Berke Aşık ve Uğurcan Korkmaz’dan acı haber! Özel tim cansız bedenlerine ulaştı

Dün sabah saatlerinde Uğurcan Korkmaz'ın cansız bedeni bulundu. Diğer öğrenci olan Emir Berke Aşık'ın cesedi de aynı noktaya yakın bir yerden çıktı. Liselilerin aileleri büyük yıkım yaşadı.

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, "Biz bu işin sonuna kadar gideceğiz. Kusur ve ihmal söz konusuysa tabi ki ihmali yapanlar nezdinde gerekeni yapılacaktır. Hüznümüz büyük" diye konuştu.