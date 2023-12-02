Bodrum’da öldürülen Rus anne ile kız için Rusya’da yardım kampanyası

Muğla Bodrum'da Litvanyalı paralı asker Andrej Kuslevic (42), çocuğunun velayetini alamadığı için Rus eski eşi Irina Dvizova (42) ile kızı Dayana'yı (15) silahla hayattan kopardı.
Muğla Bodrum'da Litvanyalı paralı asker Andrej Kuslevic (42), çocuğunun velayetini alamadığı için Rus eski eşi Irina Dvizova (42) ile kızı Dayana'yı (15) silahla hayattan kopardı.
Cesetleri de çarşafa sararak sarp araziye atıp çocuğuyla yurt dışına kaçtı.
Cesetlerin otopsileri tamamlandı. Maddi durumu iyi olmadığı belirtilen yakınları, cenazelerin alınabilmesi için Rusya'da yardım kampanyası başlattı.
Paylaşımlarda Irina Dvizova'nın çok nazik ve zeki bir insan olduğundan bahsedildi.