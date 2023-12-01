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Trabzon’da 5 gün önce dev dalgalara kapılmışlardı! Lise öğrencileri Emir Berke Aşık ve Uğurcan Korkmaz’ın eşyaları bulundu

Trabzon’da 5 gün önce sahilde fotoğraf çekilmek isterken dev dalgalara kapılarak denizde kaybolan lise öğrencileri Emir Berke Aşık ve Uğurcan Korkmaz’ın eşyaları bulundu.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 01 Aralık 2023 Güncelleme 01 Aralık 2023, 06:59
Trabzon’da 5 gün önce dev dalgalara kapılmışlardı! Lise öğrencileri Emir Berke Aşık ve Uğurcan Korkmaz’ın eşyaları bulundu

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesi Liman mevkiinde 26 Kasım günü akşam saatlerinde fırtınada fotoğraf çektirmek için limana gelen Beşikdüzü İMKB Fen Lisesi öğrencisi Emir Berke Aşık (16) ve Uğurcan Korkmaz (16) dev dalgalara kapılarak denize düşmüştü.

Bölgede Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığına bağlı DEGAK Özel Timi-02 Komutanlığı, deniz polisi, AFAD ve itfaiye ekiplerince arama çalışmalarına başlanmıştı.

Hava şartları ve denizdeki akıntı nedeniyle güçlükle sürdürülen arama çalışmaları dördünce gününde de devam etti.

Yaklaşık 80 kişinin katılımıyla genişletilen arama çalışmalarına çevre illerinden gelen ekipler de destek verirken, öğrencilere ait olduğu iddia edilen sahilde kıyıya vurmuş şekilde mont, cep telefonu ve kalem bulundu.

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