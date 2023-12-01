Tayyar Öz-Özlem Öz çiftine soruşturma açıldı! Şoke eden detay: Özsefil olan soy isimlerini ’Öz’ olarak değiştirmişler

Türkiye, "sosyal medya fenomenleri" olarak geçinen ve güzellik merkezleri işleten isimlerin gerçek yüzleriyle karşılaştı. Hem Maliye Bakanlığı hem de Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) fenomenleri takibe aldı.
Türkiye, "sosyal medya fenomenleri" olarak geçinen ve güzellik merkezleri işleten isimlerin gerçek yüzleriyle karşılaştı. Hem Maliye Bakanlığı hem de Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) fenomenleri takibe aldı.
Soruşturmada ilk olarak Dilan Polat, eşi Engin Polat ile aile bireyleri tutuklandı. Ve ikinci dalga Dr. Tayyar Öz ile eşi Özlem Öz'e çarptı. Bir süre öncesine kadar devlet hastanelerinde doktor ve hemşire olarak görev yapan ikili bir anda servet kazandı.
Tıpkı Polatlar'da olduğu gibi güzellik merkezi açıp ürünler sattı. Lüks araçlar, evler ve takılarla hava attı. İşte o çift hakkında "resmi belgede sahtecilik", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" ve "vergi usul kanununa muhalefet" suçlarından soruşturma açıldı.
'BEĞENMİYORDUM'
Soruşturma devam ederken çiftle ilgili ilginç bir gerçek ortaya çıktı. Öz'lerin asıl soy isminin Özsefil olduğu açıklandı. Bunu kabul eden Tayyar Öz, "Göztepe'de asistanlık yaparken 'Özsefil' soyadından rahatsız oldum. Kapıda yazmasını istemedim. Özsefil rencide edici geldi bana. Benden sonra ailede birkaç kişi daha değiştirdi. Bu ayıp bir şey değil, herkes soyadını değiştirebilir" diyerek iddiaları yanıtladı.
HİZMETÇİYİ YOLLADI
Dilan Polat soruşturmasında bir diğer fenomen çift Şule Kayatürk ve eşi de mercek altına alındı. Polat'ın yakın arkadaşı olan ve Şulemsi olarak bilinen Kayatürk'ün tespit edilebilen 16 villa, 28 daire, 1 helikopter, 173 iş yeri ve 1 yatının bulunduğu vurgulandı. Kayatürk dün mutfağında çay doldururken fotoğraf paylaştı. Yardımcısı Zarina ile yollarını ayırdığını açıkladı. Yorumlar patladı: Para bitti galiba!
FENOMEN YAĞMURU
Polatgiller, Tayyargiller derken bir anda zenginleşen isimlere bir yenisi daha eklendi. Bu kişi Yağmur Serin'di. İddiaya göre Serin 2021 yılında güzellik merkezi sektörüne girdi! Ancak bir anda Ataşehir'de 8, Florya'da 9 ve Bodrum'da 3 villa alacak kadar zenginleşti. Bu durum yetkililerin radarına girdi.