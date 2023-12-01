SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Bedriye Kılıç öldürülmesi davasında flaş gelişme: Eşini öldürüp uçurumdan atan şüphelinin babası da tutuklandı

Konya'da, kayıp olarak aranan eşi Bedriye Kılıç'ı (35) boğarak öldürüp, cesedini uçurumdan attığı itirafıyla tutuklanan Tayfur Kılıç'ın (35) babası Adem Kılıç da cinayete yardım ettiği gerekçesiyle tutuklandı. Bedriye Kılıç'ın cansız bedenine ise tüm aramalara rağmen ulaşılamadı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 01 Aralık 2023, 16:58 Güncelleme 01 Aralık 2023, 17:04
Bedriye Kılıç öldürülmesi davasında flaş gelişme: Eşini öldürüp uçurumdan atan şüphelinin babası da tutuklandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde 3 çocuk annesi Bedriye Kılıç (35) yaklaşık 4 aydır kayıp olarak aranıyordu. Ailesi Bedriye Kılıç'ın bulunması için soluğu Müge Anlı'da aldı. Bedriye Kılıç'ın (35) eşi Tayfur Kılıç (35) tarafından boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınan Tayfur Kılıç, eşini boğarak uçurumdan attığını itiraf etmişti.

Bedriye Kılıçın ölümünde yeni detaylar! Eşi Tayfur Kılıç dakikalarca boğmuştu

Kılıç, 6 Temmuz'da kiraz bahçesinde mevsimlik işçi olarak çalışan eşi, 3 çocuk annesi Bedriye Kılıç'ın işe gitmek için evden ayrıldığını ve bir daha dönmediğini belirtip, polise kayıp başvurusunda bulundu. Polisin çalışmasında, Kılıç'ın izine rastlanmadı. Bedriye Kılıç bulunamayınca aileler, Müge Anlı'nın programına katıldı.

İTİRAF ETTİ

Tayfur Kılıç, katıldığı televizyon programında çelişkili konuşma ve davranışları üzerine, 28 Ekim'de program sonrası memleketine dönerken Konya Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yolcu otobüsünde gözaltına alındı.

Emniyete götürülen Tayfur Kılıç sorgusunda, "Eşimin telefonuna sürekli mesajlar geliyordu. Kıskançlık nedeniyle kavga ettik. Evde eşimi boğarak öldürdüm. Sonra cesedini otomobile taşıyıp, Akşehir-Isparta kara yolu üzerinde dağlık bir alandaki uçuruma attım" dedi.

KADAVRA KÖPEKLERİYLE ARAMA

Tayfur Kılıç, soruşturmadaki yer keşfi çalışmasında savcı ve polislere, eşinin cesedini attığı dağlık alanı gösterdi. Kılıç, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede tutuklandı. Güvenlik güçleri de AFAD ekipleriyle birlikte kadavra köpekleriyle Kılıç'ın cesedinin atıldığı belirtilen bölgede arama yaptı. Çalışmalarda Kılıç'ın cesedine ulaşılamadı.

Soruşturma kapsamında Tayfur Kılıç'ın babası Adem Kılıç da dün gözaltına alındı.

Adem Kılıç, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece cinayete yardım ettiği gerekçesiyle tutuklandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Dünya İklim Zirvesi’nde Filistin mesajı: Gazze’de yaşananlar insanlık suçudur
CANLI TAKİP | Soykırımcı İsrail Gazze’yi bombalıyor! Sözde ateşkes sona erdi: Terör devletinden ‘Savaşa yeniden başladık’ açıklaması
Başkan Erdoğan, Dünya İklim Eylemi Zirvesi için BAE’de! Gazze diplomasisi: Peş peşe temaslar
SON DAKİKA