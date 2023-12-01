Bedriye Kılıç öldürülmesi davasında flaş gelişme: Eşini öldürüp uçurumdan atan şüphelinin babası da tutuklandı

Emniyete götürülen Tayfur Kılıç sorgusunda, "Eşimin telefonuna sürekli mesajlar geliyordu. Kıskançlık nedeniyle kavga ettik. Evde eşimi boğarak öldürdüm. Sonra cesedini otomobile taşıyıp, Akşehir-Isparta kara yolu üzerinde dağlık bir alandaki uçuruma attım" dedi.
KADAVRA KÖPEKLERİYLE ARAMA
Tayfur Kılıç, soruşturmadaki yer keşfi çalışmasında savcı ve polislere, eşinin cesedini attığı dağlık alanı gösterdi. Kılıç, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede tutuklandı. Güvenlik güçleri de AFAD ekipleriyle birlikte kadavra köpekleriyle Kılıç'ın cesedinin atıldığı belirtilen bölgede arama yaptı. Çalışmalarda Kılıç'ın cesedine ulaşılamadı.
Soruşturma kapsamında Tayfur Kılıç'ın babası Adem Kılıç da dün gözaltına alındı.
Adem Kılıç, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece cinayete yardım ettiği gerekçesiyle tutuklandı.