Kadıköy’de korku dolu anlar: 14 katlı metruk binanın çatısına yıldırım düştü

Mahalle sakini İdris Akagündüz, "Saat 18.00 sıralarında bir patlama sesi duyduk. Bir ateş kıvılcım çıktı. O an farkına varamadık. 1 saat sonra farkına varabildik. Baktık ki yukarıda yangın çıktı. Hemen itfaiyeyi çağırdık. Onlar da müdahalede bulundu. Kimse oturmuyor boş şu anda. Yıkımcılar vardı. Onlar da farkına varamamışlar. Biz de onları çağırdık. Yıldırım düştü" dedi.

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