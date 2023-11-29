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Atölyede vahşet! Kurşun yağdırıp, makasla boğazını kesti!

F.E, alacağı nedeniyle tartıştığı atölye sahibi Hülya Kırmızı’ya önce tabancayla kurşun sıktı. Daha sonra makasla boğazını keserek ağır yaraladı. İşte detaylar...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 29 Kasım 2023 Güncelleme 29 Kasım 2023, 07:01
Atölyede vahşet! Kurşun yağdırıp, makasla boğazını kesti!

Tüyler ürperten olay Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana geldi. Kargıpınarı Mahallesi'ndeki bir tekstil atölyesinde 38 yaşındaki F.E, kendisine borcu olduğunu iddia ettiği atölye sahibi 49 yaşındaki Hülya Kırmızı'nın iş yerine gitti. İkili arasında tartışma çıktı.



Olay büyüyünce yerini kavgaya bıraktı. F.E., bodrum kata indirdiği Kırmızı'yı yanında getirdiği kurusıkıdan bozma tabanca ile başından ve göğsünden vurdu. Yere yığılan kadının ölmediğini fark etti. Bunun üzerine iş yerinden bulduğu makas ile Kırmızı'nın boğazını kesti. Şüpheli kaçtı. Kırmızı, ambulansla Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz kadının durumunun ağır olduğu bildirildi. Kısa sürede yakalanan F.E., jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

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