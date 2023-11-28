SON DAKİKA | İstanbul’da fırtına! Zeytinburnu açıklarında gemi karaya oturdu

Son dakika haberleri... İstanbul'da etkili olan fırtına hayatı olumsuz yönde etkilenirken, deniz trafiği de bu durumdan etkilendi. Zeytinburnu açıklarında bir gemi dalgaların etkisi ile sürüklenerek karaya oturdu.
Son dakika haberleri... İstanbul'da etkili olan fırtına hayatı olumsuz yönde etkilenirken, deniz trafiği de bu durumdan etkilendi. Zeytinburnu açıklarında bir gemi dalgaların etkisi ile sürüklenerek karaya oturdu.
Gemide bulunan mürettabatı kurtarmak için sahile kurtarma ekipleri yönlendirildi. Tankerde bulunan personeli kurtarmak için çalışma başlatıldı.
Gemideki personeli kurtarmak için bir yandan denizden kurtarma römorku, diğer yandan karadan itfaiye ekipleri müdahalede bulundu.
Nene Hatun acil müdahale gemisinin de olay yerine gitmekte olduğu öğrenildi