KEPÇEYLE KOVALADI

Olayda koşarak kaçan işçilerden 2'sinin hafif yaralandığı öğrenildi.

O anlar, başka işçi tarafından cep telefonuyla görüntüledi. Kepçe operatörünün işçileri takibi, işçilerin de kaçtığı anlar görüntülerde yer aldı.