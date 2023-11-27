SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Şantiye karıştı! Tartıştığı işçileri kepçeyle kovaladı

İzmir'de iş makinesi operatörü ile inşaat işçileri arasında tartışma çıktı. Operatör sinirlenip aracına binerek işçileri kepçeyle kovaladı. O anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 27 Kasım 2023, 16:25 Güncelleme 27 Kasım 2023, 16:36
Şantiye karıştı! Tartıştığı işçileri kepçeyle kovaladı

İzmir Konak ilçesinde, iş makinesi operatörü tartıştığı işçileri kepçeyle kovaladı.

İŞ MAKİNESİ OPERATÖRÜ İLE İŞÇİLER TARTIŞTI
Olay, öğle saatlerinde, Halkapınar Mahallesi'ndeki şantiyede meydana geldi.

İddiaya göre, inşaat işçileri ve iş makinesi operatörü arasında çıkan yük taşıma tartışması, kavgaya dönüştü.

Operatör sinirlenip aracına binerek işçileri takip etti.

KEPÇEYLE KOVALADI
Olayda koşarak kaçan işçilerden 2'sinin hafif yaralandığı öğrenildi.

O anlar, başka işçi tarafından cep telefonuyla görüntüledi. Kepçe operatörünün işçileri takibi, işçilerin de kaçtığı anlar görüntülerde yer aldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Son dakika: Asgari ücrette ilk toplantı 1 Aralık’ta! Masada hangi formüller var! 2024 asgari ücret ne kadar olacak?
AK Parti’de temayül sonrası kritik MYK toplandı! Sonuçlar Başkan Erdoğan liderliğinde değerlendirilecek
CANLI TAKİP | Gazze’deki insani arada dördüncü gün! Esir takası için yeni liste duyuruldu: Ateşkes uzatılacak mı?
SON DAKİKA