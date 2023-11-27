Resimdeki karpuzları birleştirebilirsen senden zekisi yok! Sadece üst düzey IQ’lular yapabiliyor

Beyninizi çeşitli aktivitelerle çalıştırmayı sevenlerdenseniz, aşağıdaki resimdeki gerçek karpuz sayısını tahmin etmek için hazırlanan bu ilginç test tam size göre. Cevap vermeden önce dikkatlice düşünmek aradığınız cevabın fotoğrafta ilk bakışta düşündüğünüzden daha karmaşık olabileceğini unutmamanız önemlidir.

FOTOĞRAFTA KAÇ TANE KARPUZ VAR? 🍉

Fotoğrafta kaç tane karpuz olduğu sorusu size yönlendirildi. Sadece çok iyi zekası olan kişilerin karpuz sayısını doğru bir şekilde bulabileceği iddia ediliyor. Şimdi detaylı bir inceleme ile bu iddiayı test edelim.