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Resimdeki karpuzları birleştirebilirsen senden zekisi yok! Sadece üst düzey IQ'lular yapabiliyor

Zorlu bulmacaları sevenler için bu zeka testi son derece eğlenceli olacak. Resimde kaç tane tam karpuz olduğunu bulma görevi beyin jimnastiği yapmayı sevenlerin ilgisini çekecek. Meyvelerin kare şeklinde düzenlendiği ve parçalara ayrıldığı bu görselde, renkler ve çizgiler her detayı ortaya çıkarıyor. Hazırlanan bu görselde kaç tane karpuz olduğunu doğru bir şekilde tahmin edebilmek oldukça zorlu bir görev haline geliyor.

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Giriş Tarihi 27 Kasım 2023, 12:06 Güncelleme 27 Kasım 2023, 12:06
Resimdeki karpuzları birleştirebilirsen senden zekisi yok! Sadece üst düzey IQ’lular yapabiliyor

Beyninizi çeşitli aktivitelerle çalıştırmayı sevenlerdenseniz, aşağıdaki resimdeki gerçek karpuz sayısını tahmin etmek için hazırlanan bu ilginç test tam size göre. Cevap vermeden önce dikkatlice düşünmek aradığınız cevabın fotoğrafta ilk bakışta düşündüğünüzden daha karmaşık olabileceğini unutmamanız önemlidir.

FOTOĞRAFTA KAÇ TANE KARPUZ VAR? 🍉

Fotoğrafta kaç tane karpuz olduğu sorusu size yönlendirildi. Sadece çok iyi zekası olan kişilerin karpuz sayısını doğru bir şekilde bulabileceği iddia ediliyor. Şimdi detaylı bir inceleme ile bu iddiayı test edelim.

İNCELEMEYE BAŞLAYIN

İlk bakışta yarım karpuzların aynı karpuza ait olduğunu düşünerek 6 karpuz olduğu sonucuna varabiliriz. Ancak daha yakından incelediğimizde yarım karpuzların kabuk çizgilerinden hiçbirinin tek tek aynı karpuza ait olmadığını fark edebiliriz.

Öncelikle her bir karpuzu zihinsel olarak ortadan ikiye kesin ve bu parçaları bir araya getirin. İki karpuz oluşturduktan sonra kalan parçalarla üçüncü karpuzu oluşturabiliriz.

Şimdi ortadaki parçalarla iki karpuz daha oluşturabiliriz.

DOĞRU CEVAP: 5 KARPUZ 🍉🍉🍉🍉🍉

Görseli dikkatlice incelediğimizde, toplamda 5 karpuz olduğunu görebiliriz. Her bir detayı göz önüne alarak bu zeka testini çözmek oldukça tatmin edici bir deneyim olabilir.

Ağaçtaki tırtılı 6 saniyede bulun!

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