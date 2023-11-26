Tır 100 metre sürükledi! Acılı aile trafik teröründe hayatını kaybeden Tuğçe Altuntaş’ın tabutu başında gözyaşı döktü





TAKAS GERİLİMİ

İsrail ile Hamas arasında yapılan uzlaşının ardından gözler, esir takasına çevrildi. Önceki gün ilk takas gerçekleşti. Ancak İsrail, 2. günde takasın yapılacağı yerde ateş açtı. Önce Kassam Tugayları takasın ertelendiğini açıkladı. Daha sonra krizin aşılması üzerine 13 Filistinli ve 39 İsrailli serbest bırakıldı.





'İSRAİL'İ BİZ KURDUK'

Dünyanın en zengin ailesi olarak bilinen Rothschild Ailesi'nin "baronu" konumundaki Jacob Rothschild'in 2017 yılında İsrail'in kuruluşuna dair verdiği bir röportaj yeniden gündeme geldi. Kirli emellerini açıkça itiraf eden Rothschild, röportajda Filistin'de Siyonist bir devlet kurulmasının ailesi tarafından sağlandığını ve bu plana ulaşmanın 3 bin yıl sürdüğünü söyledi.





ÇAKMA LOPEZ PARA KIRIYOR

İspanya'da bulunan bir ajans, ayda en az 11 bin dolar kazanan ülkenin ilk yapay zeka fenomenini geliştirdi. Yaklaşık 25 yaşında gösterilen Aitana Lopez adlı yapay zeka fenomeninin pembe saçlı, genç ve güzel bir kadın olarak gösterilmesi, kısa sürede sosyal medya büyük ilgi çekti. Ajans yetkilileri, bu kadının ayda 11 bin dolar (316 bin lira) para kazandığını söyledi.





HAVYARI 2 MİLYON LİRA

Keban Baraj Gölü'nde bir balıkçının ağına dinozorlar döneminden günümüze gelen Sibirya Mersin balığı takıldı. Balığın havyarının ise 2 milyon liraya kadar satıldığı anlaşıldı. 100 yıl kadar yaşayabilen ve ağırlığının yüzde 10'u kadar havyarı olan bu balığın, sadece Kızıldeniz ve az tuzlu sularda yetiştiği anlaşıldı. Balıkçı Ramazan Erdoğan, "Uzunluğu 4 metre ve 1 buçuk tona kadar büyüyor. Çok pahalı ve çok değerlidir" ifadesini kullandı.





SERVETİN KRALINI KAPTI

İngiliz Guardian gazetesi, İngiltere Kralı 3. Charles'ın ölen binlerce kişinin varlıklarını mirasına aktardığını ortaya çıkardı. Feodal zamanlardan kalan sistem sayesinde, Kral Charles geride vasiyet bırakmayan veya varisi olmayan kişilere ait "bona vacantia" olarak bilinen mali varlıklara el koyabildiği hatırlatıldı. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN