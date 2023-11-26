Tır 100 metre sürükledi! Acılı aile trafik teröründe hayatını kaybeden Tuğçe Altuntaş’ın tabutu başında gözyaşı döktü

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde meydana gelen feci kazada hayatını kaybeden 14 yaşındaki Tuğçe Altuntaş son yolculuğuna uğurlandı.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde meydana gelen feci kazada hayatını kaybeden 14 yaşındaki Tuğçe Altuntaş son yolculuğuna uğurlandı.
Acılı baba İbrahim Altuntaş, kızının tabutunun başında gözyaşı döktü.
Öte yandan anne Serpil Altuntaş'ın ilk evliliğinden dünyaya gelen çocuğunun depremde vefat ettiği öğrenildi.
A'SON'SÖR!
Ankara'nın Keçiören ilçesinde komşular arasında çıkan kavga korkunç bitti. Hüseyin Alkan (59), asansör tamiri sırasında çıkan gürültü nedeniyle tartıştığı komşusu Uğur Şahan (48) ve oğlu Mehmet Ali Şahan'ı (15) tüfekle vurarak öldürdü, eşi Sevda Şahan ile yönetici Sema Taşkıran'ı (46) yaraladı. Yaralanan Sevda Şahan ve Sema Taşkıran hastaneye kaldırılırken, Hüseyin Alkan gözaltına alındı.
62.4 MİLYON DEVRETTİ
6 ve 5+1 bilen çıkmayınca 62 milyon 426 bin 373 lira devretti. 5 bilenler 283 bin 309 lira, 4 bilenler 4 bin 454 lira, 3 bilenler 351 lira, 2 bilenler ise 35 lira 60 kuruş ikramiye alacak.
OSCARLIK SKANDAL
37 yaşındaki Pistorius'un Güney Afrika'daki cezaevinden şartlı tahliye kapsamında 5 Ocak'ta serbest bırakılacağı açıklandı. Eski sporcu, 14 Şubat 2013'te 29 yaşındaki Steempkamp'ı dört el ateş ederek vurmuş, mahkemede onu hırsız zannettiğini iddia etmişti.
Yedi ay süren yargı sürecinin ardından önce taksirle cinayetten beş yıl hapse mahkum edilen Pistorius, daha sonra cinayeti kasten işlediği gerekçesiyle 2017'de 6 yıl hapis cezası almıştı. Karbon fiber protezleri nedeniyle dünya çapında "Blade Runner" olarak tanınan atletin uzun süren yargılanma süreci dünya çapında ilgi çekmişti. Talihsiz kadının ailesi, "Katilin avukatları yalanlar üzerine kurgu hazırladı. Mahkeme de buna inandı" dedi.
YENİ HAYAT
İstanbul'da 15 yıldır polikistik böbrek hastalığıyla mücadele eden yönetici asistanı Hakan Başalan (41), eşi Nihal Başalan'dan alınan böbrekle yeniden hayata tutundu. Karısının tek böbrekle yaşamasına gönlü razı olmadığı için yıllardır nakil olmaya ikna olmayan Hakan Başalan, yüksek tansiyon ve yaşadığı hayati tehlikeye rağmen kararından vazgeçmiyordu. Böbrek kanaması geçirince diyalize girmek zorunda kalan genç adamı nakil olmaya ikna eden son gelişme ise, kızının, "Seni bu şekilde görerek yaşayabileceğimi zannetmiyorum baba" sözleri oldu... (Armağan YILMAZ)
FESTİVAL HEYECANI
Şanlıurfa'da bu yıl 2.'si düzenlenen Uluslararası Göbeklitepe Film Festivalinin film ve belgesel gösterimleri Karaköprü Belediyesi ev sahipliğinde başladı. Festivalde finale kalan ulusal ve uluslararası 12 kısa filmin yanı sıra, Cannes, Berlinale, Sundance gibi önemli festivallere katılan TRT ortak yapımı olan Ukrayna'nın Oscar adayı "Klondike" filmi ve Filistin yapımı "Burası Cennet Olmalı" filmlerinin özel gösterimleri de yapılacak. (Mehmet YILDIRIM)
POLONYA HAKLI
Polonya Sağlık Bakanı Adam Niedzielski, Covid 19 aşılarının insan sağlığında tehlikeye yol açtığını belirtip Pfizer şirketine ödeme yapılmayacağını açıkladı. Pfizer, lobisini kullanarak Polonya aleyhine 1.5 milyar dolarlık dava açtı. Polonyalı yetkililer, aşının içinde kanser hücrelerini canlandıran maddeler olduğunu savunuyor.
MESLEĞE 'SAY'GI
Ünlü Piyanist Fazıl Say, "Türkiye'den davet alamıyorum" dedi. Cevap Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Batuhan Mumcu'dan geldi. Sanatçıya birçok kez teklif götürüldüğünü, fakat menajerinin geri çevirdiğini söyledi.
"Dünya çapında ülkemizi başarıyla temsil eden bir sanat insanımızın başta Atatürk Kültür Merkezi ve CSO Ada Ankara olmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığımız'a ait bütün mekanlarımızda sanatını icra etmesi bizleri de ziyadesiyle mutlu eder" ifadelerine yer verdi.
P'İSVEÇ'
NATO'ya katılma yolunda zorluklar yaşayan İsveç, Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıların ardından bir skandala daha imza attı. İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un azınlık hükümetini dışarıdan destekleyen aşırı sağcı İsveç Demokratlar Partisi'nin (SD) lideri Jimmie Akesson, İsveç'te yeni cami inşaatlarına izin verilmemesini ve mevcut camilerin yıkılması için çağrı yaptı.
DEREK SALDIRI
ABD'nin Minneapolis kentinde 25 Mayıs 2020'de eski polis memuru Derek Chauvin, siyahi Amerikalı George Floyd'un boğazına dizlerini dakikalarca bastırdı. Floyd, bir daha nefes alamadı. Bu vahşi cinayetin ardından ABD'nin dört bir yanında başlayan ırkçılık karşıtı protestolar, diğer ülkelere de sıçradı. Tutuklanan 20 yıl hapis cezasına çarptırılan Chauvin'in, hapiste bir mahkum tarafından bıçaklandığı ortaya çıktı. Ağır yaralı eski polis hastaneye kaldırıldı. Saldırgan mahkumun adı açıklanmadı.
TAKAS GERİLİMİ
İsrail ile Hamas arasında yapılan uzlaşının ardından gözler, esir takasına çevrildi. Önceki gün ilk takas gerçekleşti. Ancak İsrail, 2. günde takasın yapılacağı yerde ateş açtı. Önce Kassam Tugayları takasın ertelendiğini açıkladı. Daha sonra krizin aşılması üzerine 13 Filistinli ve 39 İsrailli serbest bırakıldı.
'İSRAİL'İ BİZ KURDUK'
Dünyanın en zengin ailesi olarak bilinen Rothschild Ailesi'nin "baronu" konumundaki Jacob Rothschild'in 2017 yılında İsrail'in kuruluşuna dair verdiği bir röportaj yeniden gündeme geldi. Kirli emellerini açıkça itiraf eden Rothschild, röportajda Filistin'de Siyonist bir devlet kurulmasının ailesi tarafından sağlandığını ve bu plana ulaşmanın 3 bin yıl sürdüğünü söyledi.
ÇAKMA LOPEZ PARA KIRIYOR
İspanya'da bulunan bir ajans, ayda en az 11 bin dolar kazanan ülkenin ilk yapay zeka fenomenini geliştirdi. Yaklaşık 25 yaşında gösterilen Aitana Lopez adlı yapay zeka fenomeninin pembe saçlı, genç ve güzel bir kadın olarak gösterilmesi, kısa sürede sosyal medya büyük ilgi çekti. Ajans yetkilileri, bu kadının ayda 11 bin dolar (316 bin lira) para kazandığını söyledi.
HAVYARI 2 MİLYON LİRA
Keban Baraj Gölü'nde bir balıkçının ağına dinozorlar döneminden günümüze gelen Sibirya Mersin balığı takıldı. Balığın havyarının ise 2 milyon liraya kadar satıldığı anlaşıldı. 100 yıl kadar yaşayabilen ve ağırlığının yüzde 10'u kadar havyarı olan bu balığın, sadece Kızıldeniz ve az tuzlu sularda yetiştiği anlaşıldı. Balıkçı Ramazan Erdoğan, "Uzunluğu 4 metre ve 1 buçuk tona kadar büyüyor. Çok pahalı ve çok değerlidir" ifadesini kullandı.
SERVETİN KRALINI KAPTI
İngiliz Guardian gazetesi, İngiltere Kralı 3. Charles'ın ölen binlerce kişinin varlıklarını mirasına aktardığını ortaya çıkardı. Feodal zamanlardan kalan sistem sayesinde, Kral Charles geride vasiyet bırakmayan veya varisi olmayan kişilere ait "bona vacantia" olarak bilinen mali varlıklara el koyabildiği hatırlatıldı.