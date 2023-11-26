Dünya turu vaadi vurgunla bitti! Vedat Uğurlu 111 kişiden 360’şar bin Dolar aldı telafisi şoke etti: Aydan aya öderim

Miray Denizcilik'in sahibi Uğurlu, "Mavi tur yapacağım" dedi! 5 kıtada 135 ülke gezdireceğini söyledi. "Luna" adlı gemiyi gösterdi.
Miray Denizcilik'in sahibi Uğurlu, "Mavi tur yapacağım" dedi! 5 kıtada 135 ülke gezdireceğini söyledi. "Luna" adlı gemiyi gösterdi.
111 kişiyi ikna etti. İnsanlar, kişi başı 360 bin dolar (10 milyon 400 bin TL) ödedi. Fakat o gemi, bir türlü gelmedi! Uğurlu, özür diledi: Gemi de yok, param da!
SHİP (GEMİ) ŞAK!
Dünya turu herkesin hayalidir. Vedat Uğurlu'nun sahibi olduğu Miray Denizcilik yetkilileri, "1 Kasım 2023 günü İstanbul'dan kalkacak olan gemi önce Barcelona Limanı'na, oradan ABD'nin Miami şehrine gidecek, 3 yılda 7 kıtadaki 135 ülkeyi gezip 375 noktada birkaç gün duraklama vaat ediyoruz" dedi. Ancak 1 Kasım'da gemi yol almadı.
Bu kez 30 Kasım denildi. Büyük dünya turuna çıkılmasına günler kala, skandal patlak verdi. Patron Uğurlu'nun yakınlarına, "Şirketimizin bir gemiye 40-50 milyon dolar ödeyecek gücü yok. Projeyi yatırımcılara sunduk ve bazılarından gemiyi satın almak için resmi onay da aldık ama gerçekleşmedi" dedi.
Paralarını ödeyen mağdurlar ise aldıkları cevapla şok oldu: "Evet paranızı ödemeyi düşünüyoruz. Ancak hemen değil. Aylık taksitler şeklinde ödeyeceğiz." Tura çıkacak yolculardan bazılarının evlerini sattığı, bazılarının ise evlerini kiraya verdiği belirtildi.