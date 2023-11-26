Dünya turu vaadi vurgunla bitti! Vedat Uğurlu 111 kişiden 360’şar bin Dolar aldı telafisi şoke etti: Aydan aya öderim

Bu kez 30 Kasım denildi. Büyük dünya turuna çıkılmasına günler kala, skandal patlak verdi. Patron Uğurlu'nun yakınlarına, "Şirketimizin bir gemiye 40-50 milyon dolar ödeyecek gücü yok. Projeyi yatırımcılara sunduk ve bazılarından gemiyi satın almak için resmi onay da aldık ama gerçekleşmedi" dedi.

Paralarını ödeyen mağdurlar ise aldıkları cevapla şok oldu: "Evet paranızı ödemeyi düşünüyoruz. Ancak hemen değil. Aylık taksitler şeklinde ödeyeceğiz." Tura çıkacak yolculardan bazılarının evlerini sattığı, bazılarının ise evlerini kiraya verdiği belirtildi.