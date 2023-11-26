18 yaşındaki Elif Coşkun’un sır ölümü! Yurt odasının banyosunda bornoz ipiyle kendini astı

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi kampüsü içerisinde bulunan bir öğrenci yurdunda önceki gün korkunç bir olay meydana geldi. Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü 1. sınıf öğrencisi Elif Coşkun , yurt odasının banyosunda bornoz ipiyle kendini astı.

Arkadaşları tarafından fark edilen genç kız, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri ve polis tarafından asılı olduğu yerden indirildi. Yapılan kontrolde Elif'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde savcı ve polis ekipleri inceleme yaptı. Elif Coşkun'un cesedi, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

Olayın duyulması üzerine yurtta kalan diğer öğrenciler büyük şok ve üzüntü yaşadı. Yardımsever biri olan ve arkadaşları tarafından çok sevilen Elif Coşkun'un Çorum'daki ailesi acı haberi alınca sinir krizi geçirdi. Genç kızın neden intihar ettiği ise hala gizemini koruyor.