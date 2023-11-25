Tuz eklemekten 10 kat daha etkili! Sadece 2 kaşık ilave etmek yeterli! Yumurtalarınız haşlarken bir daha çatlamayacak

Sağlıklı kahvaltıların vazgeçilmezi yumurta, mükemmel haşlanma sırlarıyla sofralarınızı şenlendiriyor. Kabuk çatlamasını önlemek için pratik tüyolarla hayatınızı çok daha kolay hale getirebilirsiniz. İşte yumurtayı çatlatmadan haşlamanın püf noktası...