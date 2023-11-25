Tuz eklemekten 10 kat daha etkili! Sadece 2 kaşık ilave etmek yeterli! Yumurtalarınız haşlarken bir daha çatlamayacak

🥚YUMURTAYI KAYNAMIŞ SUYA EKLEMEDEN ÖNCE ÇATLATIN:
Yumurtayı aynamış suya atmadan önce, kabuğunu hafifçe çatlatmak çatlamanın önüne geçebilir.
Yumurtayı kaşığın sırtı veya tezgah üzerinde nazikçe çatlatmak, içerideki basıncın dengelenmesine yardımcı olur.
🥚YUMURTAYI YAVAŞÇA EKLEYİN:
Yumurtayı kaynar suya bırakırken ani hareketlerden kaçının. Yavaşça suya indirmek, yumurtanın içindeki hava kabarcıklarının dengelenmesine ve çatlamanın önlenmesine yardımcı olabilir.
🥚YUMURTALARI SOĞUK SUDA SOĞUTUN:
Yumurtaları haşladıktan hemen sonra sıcak suyun içinden alıp soğuk suya koymak, çatlamayı engelleyebilir. Bu, yumurtanın hızla soğumasını sağlar ve içerideki basınç farkını azaltır.