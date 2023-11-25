Türkiye onunla ağlamıştı: Esra Erol’da duygu dolu anlar I Bir mucize daha gerçekleşti! Sezer Göl 14 yıl sonra annesine kavuştu

Daha sonra sokaklarda yaşadı. Uzun Çarşı esnafı Faruk Avcı'nın yanında kalmaya başladı. Avcı'nın yardımıyla 14 yıldır görmediği annesini bulmak için Esra Erol 'a başvurdu. Yaşadığı dram, milyonların yüreklerini dağladı. Erol ve ekibi yaptığı çalışmalar sonucu Sezer'in annesini bulmayı başardı.

Anneoğlu yıllar sonra kavuşturdu. Anne İlknur Göl, maddi olarak durumu olmadığı için oğlunu yurda bırakmak zorunda kaldığını açıkladı. Esra Erol ise, "Benim görevim anneni canlı canlı görmeni sağlamaktı. Onu da gerçekleştirdik" dedi. Sezer ve annesi Erol'a teşekkür ederek stüdyodan ayrıldı.