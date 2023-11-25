Pazar kahvaltınızın yıldızı olacak! 10 dakikada gerçek tadında su böreği tarifi! Daha kolayı ve lezzetlisi yok

Yapılışı:
Yumurta, süt, sıvı yağ ve Maden suyunu bir kapta karıştırarak sosumuzu hazırlıyoruz.
Bir tavayı sıvı yağ ile yağlıyoruz ve üzerine bir yufkayı parçalara ayırarak seriyoruz.
Yufkanın üzerine sosumuzdan sürüyoruz ve beyaz peynir ekliyoruz. İsterseniz lor peyniri veya kaşar peyniri de kullanabilirsiniz.
Diğer yufkayı da aynı şekilde parçalara ayırarak sos ve peynir ekliyoruz.
Bu işlemi 3 yufka ile tekrarlıyoruz.
Ters çevirip diğer tarafını da aynı şekilde hazırlıyoruz.
Kısık ateşte kapaklı bir şekilde 2 dakika pişiriyoruz, ardından kapağı kaldırıp kenarlarında yapışma olup olmadığını kontrol ediyoruz.
Tava yanmaz yapışmaz tava olmalı, böylece daha güzel kızarır.
Ters çevirip diğer tarafını da kısık ateşte pişiriyoruz.
Tavayı sıvı yağ ile yağlayarak biraz daha kızarmasını sağlıyoruz.
Böreği dilimleyerek servis ediyoruz.