Pazar kahvaltınızın yıldızı olacak! 10 dakikada gerçek tadında su böreği tarifi! Daha kolayı ve lezzetlisi yok



Yapılışı:

Yumurta, süt, sıvı yağ ve Maden suyunu bir kapta karıştırarak sosumuzu hazırlıyoruz.

Bir tavayı sıvı yağ ile yağlıyoruz ve üzerine bir yufkayı parçalara ayırarak seriyoruz.

Yufkanın üzerine sosumuzdan sürüyoruz ve beyaz peynir ekliyoruz. İsterseniz lor peyniri veya kaşar peyniri de kullanabilirsiniz.

Diğer yufkayı da aynı şekilde parçalara ayırarak sos ve peynir ekliyoruz.

Bu işlemi 3 yufka ile tekrarlıyoruz.