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Pazar kahvaltınızın yıldızı olacak! 10 dakikada gerçek tadında su böreği tarifi! Daha kolayı ve lezzetlisi yok

Sadece 10 dakikada hazırlanan bu pratik kahvaltı önerisi, pazar günlerinize enerji ve keyif katacak. Yüksek besin değerleriyle dolu, sağlıklı ve lezzetli malzemelerle yapılan bu tarif, sizi güne hazırlamanın en lezzetli yolu olacak. Su böreği yapmak zahmetli ve yorucu geliyorsa bu muhteşem tarifi deneyebilirsiniz. 10 dakikada sofranıza koyabileceğiniz bu tarif resmen damak çatlatacak. İşte en kolay su böreği tarifi...

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Giriş Tarihi 25 Kasım 2023, 22:38 Güncelleme 25 Kasım 2023, 22:38
Pazar kahvaltınızın yıldızı olacak! 10 dakikada gerçek tadında su böreği tarifi! Daha kolayı ve lezzetlisi yok

Sadece 10 dakikada hazırlanan bu pratik kahvaltı önerisi, pazar günlerinize hız, lezzet ve keyif katacak. Sağlıklı ve yüksek besin değerlerine sahip malzemelerle dolu bu tarif, güne enerjik bir başlangıç yapmanın en lezzetli yolu olacak. İşte detaylar...

Malzemeler:

3 adet yufka

1 adet yumurta

1 çay bardağı süt

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 içi Maden suyu

Sos İçin:

Beyaz peynir (isteğe bağlı maydanoz ekleyebilirsiniz)

Lor peyniri veya kaşar peyniri


Yapılışı:

Yumurta, süt, sıvı yağ ve Maden suyunu bir kapta karıştırarak sosumuzu hazırlıyoruz.

Bir tavayı sıvı yağ ile yağlıyoruz ve üzerine bir yufkayı parçalara ayırarak seriyoruz.

Yufkanın üzerine sosumuzdan sürüyoruz ve beyaz peynir ekliyoruz. İsterseniz lor peyniri veya kaşar peyniri de kullanabilirsiniz.

Diğer yufkayı da aynı şekilde parçalara ayırarak sos ve peynir ekliyoruz.

Bu işlemi 3 yufka ile tekrarlıyoruz.

Ters çevirip diğer tarafını da aynı şekilde hazırlıyoruz.

Kısık ateşte kapaklı bir şekilde 2 dakika pişiriyoruz, ardından kapağı kaldırıp kenarlarında yapışma olup olmadığını kontrol ediyoruz.

Tava yanmaz yapışmaz tava olmalı, böylece daha güzel kızarır.

Ters çevirip diğer tarafını da kısık ateşte pişiriyoruz.

Tavayı sıvı yağ ile yağlayarak biraz daha kızarmasını sağlıyoruz.

Böreği dilimleyerek servis ediyoruz.

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