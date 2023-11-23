TC Kimlik No ezberleme tarzın kişiliğine dair en çetrefilli bilgiyi veriyor! 4+3+2+2 ve 3+3+2+3 formuyla ezberleyen herkes...

Kimlik numarasını bu şekilde ezberleyenler, müzikal ve dilbilimsel zeka ya sahiptirler. Müziği anlama, ritimleri ve sesleri düşünme konusunda iyidirler. Aynı zamanda dil kullanma yetenekleri gelişmiştir ve ifade etme konusunda başarılıdırlar.

Bu zeka türüne sahip olanlar, kimlik numarasını ezberlerken analitik düşünme yeteneklerini kullanırlar. Aynı zamanda sosyal becerilere de sahiptirler. Parçaları bir araya getirme ve sonuç çıkarma konularında başarılıdırlar.

Sorgulayıcı ve Sportif Zeka (4+4+3)

Kimlik numarasını bu şekilde ezberleyenler, her şeyin neden-sonuç ilişkisi olduğuna inanırlar. Merakları sayesinde her konuyu araştırmaya yönelirler ve olayları çözme konusunda başarılıdırlar.

Kişisel ve İçsel Zeka: 4+3+2+2

İçsel zekâ, bir bireyin kendi iç dünyasını anlama ve bu anlayışı faydaya dönüştürme yeteneğiyle ilgilidir. Bu zekâ türü, beceri ve hedeflerle uyumlu bir şekilde çalışma yeteneği açısından önemlidir. Yani, içsel zekâsı gelişmiş bireyler, kendi potansiyellerini tam olarak anlama konusunda neredeyse kusursuz bir öngörüye sahiptirler.