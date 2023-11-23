Mutfaktaki tüm tahta kaşıklara bunu uygulayın! Çıkan kire inanamayacaksınız! Ev hanımları bile bilmiyordu

Günlük mutfak aktivitelerinizde sıkça başvurduğunuz tahta kaşıklarınızın hijyenini sağlamak artık çok daha kolay! İşte tahta kaşıkları temizlemenin en kolay yolu...

Malzemeler

Kaynar su

Sirke (çay bardağı kadar)

Karbonat (3 yemek kaşığı kadar)

Tencereyi büyük tuttum çünkü kaşıklarım biraz fazlaydı. Ancak unutmadan belirtmeliyim ki, tahta kaşıkları bulaşık makinesine atmamak önemlidir. Ahşap ürünler, makinedeki deterjanı emer ve gerektiği gibi temizlenmez.