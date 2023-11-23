Mutfaktaki tüm tahta kaşıklara bunu uygulayın! Çıkan kire inanamayacaksınız! Ev hanımları bile bilmiyordu

Günlük mutfak aktivitelerinizde sıkça başvurduğunuz tahta kaşıklarınızın hijyenini sağlamak artık çok daha kolay! İşte tahta kaşıkları temizlemenin en kolay yolu...
Günlük mutfak aktivitelerinizde sıkça başvurduğunuz tahta kaşıklarınızın hijyenini sağlamak artık çok daha kolay! İşte tahta kaşıkları temizlemenin en kolay yolu...
ÇIKAN SUYUN PİSLİĞİNE İNANAMAYACAKSINIZ!
Malzemeler
Kaynar su
Sirke (çay bardağı kadar)
Karbonat (3 yemek kaşığı kadar)
Tencereyi büyük tuttum çünkü kaşıklarım biraz fazlaydı. Ancak unutmadan belirtmeliyim ki, tahta kaşıkları bulaşık makinesine atmamak önemlidir. Ahşap ürünler, makinedeki deterjanı emer ve gerektiği gibi temizlenmez.
Uygulama
Kaynar suyun içine çay bardağı sirkeyi ekleyin.
Üzerine 3 yemek kaşığı karbonatı yavaşça ve kontrollü bir şekilde dökün. (Karbonat köpürebilir, dikkatli olun!)
Karışımı 15 dakika boyunca kaynatın.
Güneşte Kurulayın: Temizlenmiş tahta kaşıkları doğal güneş ışığında kurulayın. Güneşin antibakteriyel özellikleri, kaşıklardaki nemi giderir ve olası kötü kokuların önüne geçer.
Bulaşık Makinesinden Uzak Tutun: Tahta kaşıkları kesinlikle bulaşık makinesine koymayın. Yüksek sıcaklıklar ve sert deterjanlar, tahta kaşıkların yapısına zarar verebilir ve deterjanı emebilir.