Zaman yolcusuyum 2030 yılından geldim dedi ortalığı birbirine kattı! Şimdiden kendinizi hazırlayın! 2029 bitmeden iki ülke birden...

Zaman yolcusu olduğunu iddia eden Noah iddialı sözleriyle dikkat çekiyor ve gelecek hakkında sarsıcı kehanetlerde bulunuyor. 2030 yılına gidip geldiğini iddia eden Noah'ın açıklamalarını duyan herkes şaştı kaldı.
Zaman yolcusu olduğunu iddia eden Noah iddialı sözleriyle dikkat çekiyor ve gelecek hakkında sarsıcı kehanetlerde bulunuyor. 2030 yılına gidip geldiğini iddia eden Noah'ın açıklamalarını duyan herkes şaştı kaldı.
İKİNCİ SANAYİ DEVRİMİ VE ZAMAN MAKİNELERİ
Noah'ın öne çıkan kehanetlerinden biri, 2028 yılında gerçekleşecek olan İkinci Sanayi Devrimi. Bu devrimle birlikte zamanın manipüle edilebileceği iddia edilen bir zaman makinesinin üretileceği söyleniyor.
Noah'ın iddiaları arasında dikkat çeken bir diğer nokta, 2028 yılında ABD başkanlığına Yolanda Renee King'in geçeceği yönünde. Eğer bu kehanet gerçekleşirse tarih boyunca ilk kez bir kadın başkanın seçilmiş olması, tarihi bir döneme işaret edecektir.
'THE ONE' ÇİPİ
Noah'ın 2029 yılına dair öngörüsü, Şubat ayında insanlara sağlık durumu kontrolü için kullanılacak olan 'The One' adındaki bir çipin takılacağı yönünde.
GELECEKTEKİ ÇATIŞMALAR: KUZEY KORE VE ABD ARASINDA SAVAŞ
Noah'ın kehanetlerinden biri de, 2030 yılına gelmeden önce Kuzey Kore ve Amerika Birleşik Devletleri arasında bir savaşın patlak vereceği yönünde. Bu çarpıcı iddia, uluslararası ilişkilerdeki potansiyel gerginliklere dikkat çekiyor.
İNGİLTERE'NİN YENİDEN AVRUPA BİRLİĞİ'NE KATILMASI
Noah'ın en son öne sürdüğü kehanet, 2030 yılında İngiltere'nin Avrupa Birliği'ne yeniden katılacağı ve Avrupa Birleşik Devletleri'nin kurulacağı yönünde.