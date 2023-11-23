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Ev sahibi olmak isteyenler bakmadan geçmiyor! Güncel prefabrik ev fiyatları: 1+1, 2+1, 3+1, 50, 70, 85 ve 154 metrekare evler kaç para?

Son dönemlerde, hem bütçe dostu hem de hızlı kurulum avantajlarıyla öne çıkan prefabrik evler, pek çok kişinin ilgisini çekiyor. 1+1'den 3+1'e kadar çeşitli boyut ve tasarımlarda sunulan prefabrik evler, her bütçeye uygun fiyatlarla satışa sunuluyor. İşte piyasada yer alan bazı prefabrik ev modellerinin kampanyalı fiyatları:

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Giriş Tarihi 23 Kasım 2023, 16:03 Güncelleme 23 Kasım 2023, 16:03
Ev sahibi olmak isteyenler bakmadan geçmiyor! Güncel prefabrik ev fiyatları: 1+1, 2+1, 3+1, 50, 70, 85 ve 154 metrekare evler kaç para?

Prefabrik evler, farklı ihtiyaç ve tercihlere uygun olarak çeşitli boyutlarda tasarlanıyor:

  • 1+1 stüdyo daireler, küçük aileler veya bireysel kullanım için ideal.
  • 2+1 ve 3+1 prefabrik evler, geniş ailelerin ihtiyaçlarına cevap veriyor.
  • 55 m²'den 150 m²'ye kadar değişen boyutlar, farklı yaşam tarzlarına uyum sağlıyor.

Prefabrik ve Ahşap Evlerin Tercih Edilme Nedenleri

Prefabrik evlerin popülaritesinin arkasında birçok neden bulunuyor:

  • Kolay Taşınabilirlik: İhtiyaç halinde kolayca sökülüp taşınabilen prefabrik evler, esnek yaşam seçenekleri sunuyor.
  • İmara Gerek Duymama: Genellikle imar iznine tabi olmayan prefabrik evler, inşaat prosedürlerinden muaf.
  • Çeşitli Tasarım Seçenekleri: Farklı zevklere ve ihtiyaçlara uygun pek çok prefabrik ev modeli mevcut.
  • Daha Uygun Maliyetler: Geleneksel yapılara kıyasla daha ekonomik olan prefabrik evler, maliyet avantajı sağlıyor.

Prefabrik Ev Fiyatlarındaki Değişkenlik

Prefabrik evlerin fiyatları, büyüklük, oda sayısı ve kullanılan malzemelere göre değişiklik gösteriyor. Fiyatlar, müşterinin ihtiyaçlarına ve tercihlerine göre artabiliyor veya azalabiliyor.

Kampanyalı Prefabrik Ev Fiyatlarına Örnekler

Piyasadaki çeşitli prefabrik ev modelleri için kampanyalı fiyatlar şu şekilde:

  • 50 m² 2+1 Ev: 259.900 TL
  • 55 m² 2+1 Ev: 284.900 TL
  • 59 m² 2+1 Ev: 296.900 TL
  • 70 m² 2+1 Ev: 326.900 TL
  • 75 m² 2+1 Ev: 336.900 TL
  • 70 m² 2+1 Ev: 342.900 TL
  • 74 m² 2+1 Ev: 347.900 TL
  • 78 m² 2+1 Ev: 362.900 TL
  • 81 m² 3+1 Ev: 378.900 TL

  • 85 m² 3+1 Ev: 415.900 TL
  • 90 m² 3+1 Ev: 425.900 TL
  • 101 m² 2+1 Ev: 464.900 TL
  • 100 m² 3+1 Ev: 466.900 TL
  • 112 m² 3+1 Ev: 487.900 TL
  • 103 m² 2+1 Ev: 512.900 TL
  • 113 m² 4+1 Ev: 533.900 TL
  • 120 m² 3+1 Ev: 550.900 TL
  • 121 m² 3+1 Ev: 574.900 TL
  • 126 m² 3+1 Ev: 629.900 TL

  • 110 m² Dubleks Ev: 632.900 TL
  • 150 m² 4+1 Ev: 677.900 TL
  • 148 m² İkiz Ev: 683.900 TL
  • 126 m² Dubleks Ev: 723.900 TL
  • 136 m² 4+1 Ev: 746.900 TL
  • 131 m² 4+1 Ev: 764.900 TL
  • 148 m² 3+1 Ev: 775.900 TL
  • 150 m² Dubleks Ev: 779.900 TL
  • 149 m² Dubleks Ev: 823.900 TL
  • 154 m² 3+1 Ev: 851.900 TL
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