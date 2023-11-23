Ev sahibi olmak isteyenler bakmadan geçmiyor! Güncel prefabrik ev fiyatları: 1+1, 2+1, 3+1, 50, 70, 85 ve 154 metrekare evler kaç para?

Prefabrik evler, farklı ihtiyaç ve tercihlere uygun olarak çeşitli boyutlarda tasarlanıyor:
- 1+1 stüdyo daireler, küçük aileler veya bireysel kullanım için ideal.
- 2+1 ve 3+1 prefabrik evler, geniş ailelerin ihtiyaçlarına cevap veriyor.
- 55 m²'den 150 m²'ye kadar değişen boyutlar, farklı yaşam tarzlarına uyum sağlıyor.
Prefabrik ve Ahşap Evlerin Tercih Edilme Nedenleri
Prefabrik evlerin popülaritesinin arkasında birçok neden bulunuyor:
- Kolay Taşınabilirlik: İhtiyaç halinde kolayca sökülüp taşınabilen prefabrik evler, esnek yaşam seçenekleri sunuyor.
- İmara Gerek Duymama: Genellikle imar iznine tabi olmayan prefabrik evler, inşaat prosedürlerinden muaf.
- Çeşitli Tasarım Seçenekleri: Farklı zevklere ve ihtiyaçlara uygun pek çok prefabrik ev modeli mevcut.
- Daha Uygun Maliyetler: Geleneksel yapılara kıyasla daha ekonomik olan prefabrik evler, maliyet avantajı sağlıyor.