Türkiye beyaza bürünüyor! İstanbul’da 17 yıl aradan sonra kasım ayında kar yağdı

İstanbul'da dün sabahtan itibaren etkili olan yağmur, yerini kara bıraktı.
İstanbul'da dün sabahtan itibaren etkili olan yağmur, yerini kara bıraktı.
Kentte, 17 yıl sonra kasımda ilk kez kar yağdı. Özellikle Anadolu yakasında etkili olan kar, ağaçları ve araçları kapladı.
Şile'de fırtına nedeniyle Yeşilçay Deresi taştı. Zonguldak'ta da sürüklenen yük gemisi, dalgalar sebebiyle ortadan ikiye parçalandı. Rusya'dan İzmir'e yük taşıyan Türk bayraklı 'Kafkametler' yük gemisi ile Zonguldak limanından çıktıktan sonra irtibat kesildi. Gemide 12 mürettebat bulunuyor.
SINIRSIZ AŞK
Diyarbakır'da yaşayan Doğan Mercan (21), 1.5 yıl önce gönlünü sosyal medyadan tanıştığı Yeni Zelandalı Mcchsney'e kaptırdı. İnternetten çeviri yaparak görüşen ikili, evlenmekte karar kıldı. Doğan'ın ailesi, cep telefonu aracılığıyla görüntülü görüştüğü Mcchsney'i ailesinden istedi. Ailelerin onay vermesiyle Yeni Zelanda'dan uçakla 16 bin kilometre yol kateden Yeni Zelandalı gelin, Diyarbakır'a geldi. Gençler, Kayapınar Belediyesi Evlendirme Dairesi'nde düzenlenen nikah töreniyle dünyaevine girdi.
GÖLGE ADAM!
CHP Kurultayı'nda 13 yıllık koltuğunu Özgür Özel'e kaptıran Kemal Kılıçdaroğlu, o günden bu yana 100'ü aşkın CHP'li ile bir araya geldi. Kılıçdaroğlu'nun çağırdığı isimler arasında eski milletvekillerinden, mevcut genel başkan yardımcılarına kadar pek çok siyasinin yer aldığı öğrenildi. Ankara'da ofis açarak 'Buradayım' mesajı veren Kılıçdaroğlu'nun, Özgür Özel'in A takımında olan Aylin Nazlıaka, Koza Yardımcı ve Mehmet Tüm ile yüz yüze görüştüğü kaydedildi. (MURATHAN YILDIRIM)
KORKUNÇ İDDİA
İYİ Parti Genel Başkan Meral Akşener, gündemi meşgul edecek bir iddia ortaya attı. Otel sahibi polis müdürlerinin buralarda fuhuş için yetiştirme yurtlarında kalan kimsesiz, öksüz kızlara fuhuş yaptırıldığını anlattı. "Eski İçişleri Bakanı olarak takip ediyorum" ifadesini kullandı. Akşener, bu iddiasına dayanak olacak başka bir açıklama yapmadı. Eğer varsa bu müdürlerin kimler olduğu merak edilmeye başlandı.
2023'TE 2023 FİDAN DİKİLDİ
Milli Ağaçlandırma Günü, Küçükçekmece'de muhteşem bir şekilde kutlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı (İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü) ve Küçükçekmece Kaymakamlığı destekleri ile Küçükçekmece Dernekler Federasyonu'nun 2023'de 2023 fidan dikim etkinliği 11.11.2023 saat 11:11'de İstiklal Marşı ile başladı. Program sonrası fidanlar toprakla buluştu.
ÇÖP YIĞINI SONU OLDU
Kayseri Kocasinan'daki Molu Düzenli Çöp Depolama ve Kompost Tesisleri'nde ayrıştırma görevlisi olarak çalışan belediye işçisi Zeydan Mugan, çöp kamyonundan dökülen çöplerin altında kaldı. Ekipler, işçiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Ancak çöp yığınından cansız bedeni çıkarıldı.
54 MİLYON DEVRETTİ
6 bilen çıkmayınca 54 milyon 749 bin lira devretti. 5 bilenler 57 bin 817'şer, 4 bilenler bin 612'şer, 3 bilenler 89'ar, 2 bilenler 10'ar lira alacak.
2.5 MİLYON DEVRETTİ
5+1 bilen çıkmayınca 2 milyon 581 bin lira devretti. 5 bilenler 13 bin 548'er, 4+1 bilenler bin 693'er, 4 bilenler 139'ar, 3+1 bilenler 71'er, 3 bilenler 21'er, 2+1 bilenler 24'er, 1+1 ve 0+1 bilenler 11'er lira ikramiye alacak.
ABLA DEHŞETİ
İstanbul Fatih'te 7 yaşındaki Özbekistan uyruklu S.N. annesi ve kardeşleri ile birlikte yaşadığı evde ölü bulundu. Küçük çocuğun olay akşamı 19 yaşındaki ablası M.N. ile kavga ettiği, aldığı darbeler sonrası kusan ve halsizleşen S'nin dinlenmek üzere yatağına yattığı anlaşıldı. M. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca evde yaşayan yaşı küçük 2 çocuk da Çocuk Esirgeme Kurumu'na teslim edildi.
ELLERİNDEN ÖPERİZ
İstanbul'da avukat Cavide Zerey (81), malvarlığını Darülaceze'ye bağışladı. Orada yaşamaya başladı. Sözleriyle takdir topladı: Çocuğum olmadı. Malı mülkü ne yapayım. Darülaceze'de çok mutluyum.