Türkiye beyaza bürünüyor! İstanbul’da 17 yıl aradan sonra kasım ayında kar yağdı

54 MİLYON DEVRETTİ 6 bilen çıkmayınca 54 milyon 749 bin lira devretti. 5 bilenler 57 bin 817'şer, 4 bilenler bin 612'şer, 3 bilenler 89'ar, 2 bilenler 10'ar lira alacak.

2.5 MİLYON DEVRETTİ

5+1 bilen çıkmayınca 2 milyon 581 bin lira devretti. 5 bilenler 13 bin 548'er, 4+1 bilenler bin 693'er, 4 bilenler 139'ar, 3+1 bilenler 71'er, 3 bilenler 21'er, 2+1 bilenler 24'er, 1+1 ve 0+1 bilenler 11'er lira ikramiye alacak.

ABLA DEHŞETİ

İstanbul Fatih'te 7 yaşındaki Özbekistan uyruklu S.N. annesi ve kardeşleri ile birlikte yaşadığı evde ölü bulundu. Küçük çocuğun olay akşamı 19 yaşındaki ablası M.N. ile kavga ettiği, aldığı darbeler sonrası kusan ve halsizleşen S'nin dinlenmek üzere yatağına yattığı anlaşıldı. M. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca evde yaşayan yaşı küçük 2 çocuk da Çocuk Esirgeme Kurumu'na teslim edildi.

ELLERİNDEN ÖPERİZ

İstanbul'da avukat Cavide Zerey (81), malvarlığını Darülaceze'ye bağışladı. Orada yaşamaya başladı. Sözleriyle takdir topladı: Çocuğum olmadı. Malı mülkü ne yapayım. Darülaceze'de çok mutluyum.