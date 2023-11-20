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Son dakika... KGM saat vererek duyurdu! Ankara-İstanbul istikameti yarın ulaşıma kapanacak

Karayolları Genel Müdürlüğü, Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Geçişi'nin Ankara - İstanbul istikametinin, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 21 Kasım Salı günü 08.00-22.00 saatleri arasında ulaşıma kapatılacağını duyurdu.

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Giriş Tarihi 20 Kasım 2023, 23:40 Güncelleme 21 Kasım 2023, 09:44
Son dakika... KGM saat vererek duyurdu! Ankara-İstanbul istikameti yarın ulaşıma kapanacak

Karayolları Genel Müdürlüğü, Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Geçişi'nin Ankara - İstanbul istikametinin, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 21 Kasım Salı günü 08.00-22.00 saatleri arasında ulaşıma kapatılacağını duyurdu.

DİKKAT! KGM saat vererek duyurdu



Ulaşım, Abant Kavşağı ile Kaynaşlı Kavşağı arasında D-100 karayolu üzerinden sağlanacak. Otoyolun İstanbul - Ankara istikameti ise bu süreçte hizmet verecek.

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