Prezervatifte uyuşturucu sevkiyatı! Hepsi ele geçirildi

Samsun'un İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında, İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu madde getireceği bilgisini aldı.
Samsun'un İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında, İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu madde getireceği bilgisini aldı.
PREZERVATİF İÇİN UYUŞTURUCU SEVKİYATI
Alınan istihbarat üzerine dün akşam İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'ndeki uygulama noktasında durdurulan otobüste yapılan aramada, yolculardan Aslan Atila Başkan'ın çantasında, prezervatiflerin içinde 204,70 gram metamfetamin ve 7,70 gram skunk ele geçirildi.
Gözaltına alınan Başkan, bugün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.