Türkiye’nin her metrekaresinde yetişiyor! Kilosu 15.669 TL: Para kazanmak isteyen bunu ekiyor! Büyük devletler peşinde

Damla sakızı nın ekonomik potansiyeli göz ardı edilemez. Ağaçların olgunlaşmasıyla birlikte elde edilen sakızın miktarı ve kalitesi, fiyatını doğrudan etkilemektedir. 300 ile 500 gram arasında değişen sakız miktarları, kilogram başına 500 Euro gibi yüksek fiyatlara ulaşabilmektedir. Bu da damla sakızını, hem üreticiler hem de ihracatçılar için cazip bir ürün haline getirmektedir.

Damla Sakızının Sağlığa Faydaları: Doğal Bir Mucize

Damla sakızı, özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde yetişen çam ağaçlarından elde edilen, benzersiz aroması ve sayısız sağlık yararları ile bilinen doğal bir reçinedir. Yüzyıllardır geleneksel tıpta kullanılan damla sakızı, günümüzde de çeşitli sağlık ve güzellik ürünlerinde aktif bir bileşen olarak yer almaktadır.

Sindirim Sistemi Sağlığını Destekler

Damla sakızı, sindirim sistemini düzenleyici özelliklere sahiptir. Mide ağrıları, hazımsızlık ve şişkinlik gibi sorunları hafifletmeye yardımcı olur. Ayrıca, damla sakızının mide ve onikiparmak bağırsağı ülserlerinin tedavisinde olumlu etkiler gösterdiği bilinmektedir.