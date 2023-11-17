Doktorlar grip demişti işler öyle gitmedi! Sepsis teşhisi konulan kadın kol ve bacaklarını kaybetti

İlk doktor ziyaretinin üzerinden 24 saat geçmeden yeniden hastaneye kaldırıldı. Doktorlar, kadına araştırma sonucunda vücudu yavaş yavaş mora dönen kadına 'gizli katil' olarak da bilinen 'sepsis' teşhisi koydu. Fox'un durumu o kadar ağırlaştı ki, doktorlar vücudunun dinlenebilmesi için onu indüklenmiş komaya aldı.

'UZUV KAYBINA HAZIRLANIN'

Derin bir uykuya dalmadan önce doktorların kendisine 'uzuv kaybına hazırlanın, birkaç parmağınızı kaybedebilirsiniz' dediği 2 çocuk annesi kadın gözlerini yeniden açtığında kol ve bacaklarını kaybettiğini görünce şok yaşadı. Komadan çıktıktan birkaç hafta sonra taburcu edilen Kristin, Pittsburgh Üniversitesi Rehabilitasyon merkezinde fizik tedaviye başladı. 12 hafta boyunca günde 3 saat süren fizik tedavi sonrası ekim ayında kol ve bacaklarına protez takıldı.

SEPSİS NEDİR?

SEPSIS, vücutta enfeksiyona neden olan bakterilerin kana karışması ve bağışıklık sisteminin buna aşırı bir savunma geliştirmesi sonucu ortaya çıkan ve yaşamı tehdit eden bir durum. ABD'de her yıl 1,7 milyon yetişkini etkileyen bu durum hızla ölüme yol açabiliyor.