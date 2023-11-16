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Son dakika: Kocaeli Darıca'da kargo paketinde kimyasal sızıntı: 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Son dakika haberleri... Kocaeli Darıca’da kargo firmasına gelen pakette kimyasal sızıntı görüldü. Kimyasal maddeden etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili Vali’den açıklama geldi.

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Giriş Tarihi 16 Kasım 2023, 15:21 Güncelleme 16 Kasım 2023, 15:26
Son dakika: Kocaeli Darıca’da kargo paketinde kimyasal sızıntı: 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki kargo firmasına gelen paketten sızan kimyasal maddeden etkilenen 4 kişi, olay yerine kurulan çadırdaki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Darıca ilçesi Piri Reis Mahallesi Ulubey Sokak'taki kargo firmasına gelen pakette, kimyasal madde sızıntısı görüldü. İş yerindeki kargo firması çalışanları ile müşteriler sızıntıdan etkilenirken, ihbar üzerine adrese polis, sağlık, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kargo paketinde kimyasal madde sızıntısı

Firmanın bulunduğu sokağa giden yollar ulaşıma kapatıldı. Özel kıyafetli Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) ekipleri, binanın önüne acil sağlık çadırı kurdu.

BENZOİL KLORÜR TESPİTİ
Kimyasal maddeden etkilenen 4 kişi, olay yerine kurulan sağlık çadırındaki ilk müdahalenin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi ile Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülüp tedaviye alındı. Kimyasal maddenin benzoil klorür olduğu tespit edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

VALİ YAVUZ'DAN AÇIKLAMA
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Darıca ilçemizde bulunan bir kargo şirketinde teslim alınan paketten kaynaklı kimyasal gaz sızıntısı sonucu etkilenen 4 kargo çalışanı tedavi altına alınmış olup hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Olay adli ve idari makamlar tarafından soruşturulmaktadır. Geçmiş olsun" dedi.

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