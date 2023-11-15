Alman istihbaratı devrede! 8 milyon Euro ile kayıplara karışan Yasemin Gündoğan’dan hala iz yok

Almanya, 21 Mayıs 2021'de 8 milyon euroluk vurgun yapan Yasemin Gündoğan'ın peşine bırakmıyor...
Almanya, 21 Mayıs 2021'de 8 milyon euroluk vurgun yapan Yasemin Gündoğan'ın peşine bırakmıyor...
2 yılı aşkın süredir İnterpol'ü devreye sokan, Türkiye'ye gönderdikleri emniyet birimleriyle Gündoğan'ı arayan Almanlar, şimdi de aralarında emekli BND ajanlarının da olduğu 12 kişilik özel bir ekip kurdu.
2019'da para dağıtım şirketi olan Loomis'te işe başlayan ve herkesin güvenini kazandıktan sonra 2 arkadaşıyla birlikte vurgunu yapıp Türkiye'ye kaçan Gündoğan'ın Çeşme'de bir süre kaldığı iddia edilmişti.
Alman İiçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ile yaptığı çamışma sonunda aralarında BND'den emekli olan ajanların da olduğu 12 kişilik yeni bir ekip kuruldu. Bu ekibin, İzmir'de bazı araştırmalar yapacağı öğrenildi. Ancak Yasemin Gündoğan'ı kullanan kişilerin onu öldürmüş olabileceği de iddialar arasında. Alman yetkililer, kayıp paranın 8 milyon eurodan daha fazla olduğuna inanıyor.