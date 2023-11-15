Alman istihbaratı devrede! 8 milyon Euro ile kayıplara karışan Yasemin Gündoğan’dan hala iz yok

Alman İiçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ile yaptığı çamışma sonunda aralarında BND'den emekli olan ajanların da olduğu 12 kişilik yeni bir ekip kuruldu. Bu ekibin, İzmir'de bazı araştırmalar yapacağı öğrenildi. Ancak Yasemin Gündoğan'ı kullanan kişilerin onu öldürmüş olabileceği de iddialar arasında. Alman yetkililer, kayıp paranın 8 milyon eurodan daha fazla olduğuna inanıyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN