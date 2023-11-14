Üçlü priz kablosuyla asılı bulunmuştu! Eslem Zehra Kızıltuna’nın ölümünde rujla mesaj: Herkesin canı cehenneme

Adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, kontrolde Kızıltuna'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcı ve jandarmanın incelemesi sonrası Eslem Zehra Kızıltuna'nın cenazesi, Kemer Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı, buradan da Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.