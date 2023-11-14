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Üçlü priz kablosuyla asılı bulunmuştu! Eslem Zehra Kızıltuna'nın ölümünde rujla mesaj: Herkesin canı cehenneme

Sır olay Antalya'da yaşanmıştı. Eslem Zehra Kızıltuna isimli genç kızın misafir olarak kaldığı arkadaşının evinde üçlü priz kablosuyla asılı bulunmasına ilişkin soruşturmada yeni bir detay ortaya çıktı. Kızıltuna'nın bulunduğu odadaki televizyon sehpası üzerine rujla 'Herkesin canı cehenneme' yazıldığı, bu rujun da genç kadının cebinden çıktığı öğrenildi.

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Giriş Tarihi 14 Kasım 2023, 18:18 Güncelleme 14 Kasım 2023, 18:20
Üçlü priz kablosuyla asılı bulunmuştu! Eslem Zehra Kızıltuna’nın ölümünde rujla mesaj: Herkesin canı cehenneme

Tarihler 27 Ekim gecesini gösterdiğinde Antalya Kemer'de esrarengiz bir olay yaşandı.

Kemer ilçesinde yaşayan Eslem Zehra Kızıltuna, bir arkadaşıyla Kuzdere Mahallesi'nde oturan arkadaşı M.A.A.'nın evine gitti.

ÜÇLÜ PRİZ KABLOSUYLA ASILI BULUNDU
Saat 08.30 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan M.A.A., uyandığında, evin kullanılmayan odasında Eslem Zehra Kızıltuna'yı üçlü priz kablosuyla boynundan asılı bulduğu ihbarında bulundu.

Adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, kontrolde Kızıltuna'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcı ve jandarmanın incelemesi sonrası Eslem Zehra Kızıltuna'nın cenazesi, Kemer Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı, buradan da Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



'HERKESİN CANI CEHENNEME'
Eslem Zehra Kızıltuna'nın şüpheli ölümüyle ilgili Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma sürerken, Kızıltuna'nın ölü bulunduğu odadaki televizyon sehpası üzerine rujla, 'Herkesin canı cehenneme' yazıldığı, rujun da Kızıltuna'nın cebinden çıktığı belirtildi.

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