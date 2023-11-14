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Ambulans helikopter üzerine 8 aylık Atlas Ege bebek için havalandı! Bartın'dan Ankara'ya sevk edildi

Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Kumluca beldesinde üzerine çaydanlık devrilmesi sonucu vücudunda yanıklar oluşan 8 aylık Atlas Ege bebek, ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi.

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Giriş Tarihi 14 Kasım 2023, 17:17 Güncelleme 14 Kasım 2023, 17:36
Ambulans helikopter üzerine 8 aylık Atlas Ege bebek için havalandı! Bartın’dan Ankara’ya sevk edildi

Bartın Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren 8 aylık bebek, ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi.


Ulus ilçesine bağlı Kumluca beldesinde üzerine çaydanlık devrilmesi sonucu vücudunda yanıklar oluşan 8 aylık Atlas Ege, Bartın Devlet Hastanesi'ne getirildi.



Burada yapılan ilk müdahalede bebeğin vücudunda 2. derece yanık oluştuğunun belirlenmesi üzerine Ankara'dan ambulans helikopter talep edildi.



ANKARA'YA SEVK EDİLDİ
Kısa sürede yapılan hazırlıkların ardından yönlendirilen hava ambulansıyla bebek, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

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