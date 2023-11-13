Atilla Uras’ın kızı Yasemin anahtarını bulamayınca ortalığı birbirine kattı!

Muğla Bodrum'daki bir otelin ilk sahibi iş adamı Atilla Uras'ın kızı Victoria Yasemin Uras (62), 5 ay önce İstanbul Sarıyer'de bir bara gitti. Lavabodan döndüğünde çantasında evinin anahtarının olmadığını görünce sinirlendi.
Muğla Bodrum'daki bir otelin ilk sahibi iş adamı Atilla Uras'ın kızı Victoria Yasemin Uras (62), 5 ay önce İstanbul Sarıyer'de bir bara gitti. Lavabodan döndüğünde çantasında evinin anahtarının olmadığını görünce sinirlendi.
Çalışan bir kişinin anahtarı çalıp kopyalamış olabileceğini söyledi. Uras, iddiaya göre işletme sahibi ve çalışanlara, "İş yerini kapattırırım, benim arkamda FETÖ var. Or.. ç...ları, alın bu parayı a.. a.. sokun. Siz beni üç kuruşa sattınız, sizden biriniz satılık beni satıyor" şeklinde tehdit ve hakaretler etti.
'YERİNDE 3 KADIN VARDI'
İşletme sahibi Tolunay Ö, şikayetçi oldu. Uras hakkında 'Hakaret' ve 'Basit Tehdit' suçları kapsamında 2 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada müşteki olan işletmeci ifade verdi.
Tolunay Ö., olay günü Uras lavaboya gittiğinde yerine 3 kadının oturduğunu anlattı. Uras'ın katılmadığı mahkeme ileri bir tarihe ertelendi.