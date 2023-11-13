Atilla Uras’ın kızı Yasemin anahtarını bulamayınca ortalığı birbirine kattı!

Çalışan bir kişinin anahtarı çalıp kopyalamış olabileceğini söyledi. Uras, iddiaya göre işletme sahibi ve çalışanlara, "İş yerini kapattırırım, benim arkamda FETÖ var. Or.. ç...ları, alın bu parayı a.. a.. sokun. Siz beni üç kuruşa sattınız, sizden biriniz satılık beni satıyor" şeklinde tehdit ve hakaretler etti.