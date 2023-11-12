TikTok’ta skandal üstüne skandal! Sahte ’Atatürk’ 09.05’te yayın açtı: Binlerce lirayı cebe indirdi!





İHBAR MEKTUBU VAR

Nevşehir'de 29 yıl önce 'düğüne gidiyorum' diyerek evden çıkan ve kaybolan babasını arayan Engin Çekiç, bir süre önce bir kişinin cezaevinden itiraf mektubu yazdığını söyledi. Çekiç, "Savcılığa itiraf mektubu geldi. Babam Mustafa Çekiç'i öldürdüğünü itiraf etti, Adana'da nereye gömdüğünü de yazmış. Sayın savcımız şimdi bunun üzerinde duruyor. Babamı para karşılığı öldürüp Adana tarafında bir yere gömdüğünü itiraf etti. Savcılık bu itirafın aslı olup olmadığını bir an önce gün yüzüne çıkarsın" dedi.





45.8 MİLYON DEVRETTİ

6, 5+ joker ve 5 bilen çıkmayınca 45 milyon 833 bin 584 lira devretti. 4 bilenler 12 bin 493 lira, 3 bilenler 397 lira, 2 bilenler ise 37 lira 95 kuruş ikramiye alacak.





ÖZEL TEPKİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AYM-Yargıtay olayıyla ilgili "Taraf değiliz, hakemiz" diyen Başkan Erdoğan'a yönelik, skandal ifadeler kullandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP hala demokrasiyle kavga etmeyi sürdürmektedir. CHP'de ne değişirse değişsin Yassıada zihniyeti değişmiyor" ifadelerini kullandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise "CHP'nin acemi genel başkanı, Cumhurbaşkanımıza küstahça bir yakıştırmada bulunmuş. Ağzından çıkanları kulağı duymuyor. Ne dediğini bilmiyorsun haddini bilmelisin" açıklaması yaptı.





ÇÖZÜM YENİ ANAYASA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AYM- Yargıtay tartışmasında çözüm için yeni Anayasa'yı işaret etti. Tunç, "Yüksek mahkemeler arasında üst-ast ilişkisi yok. TBMM'deki partilerimizin artık bu sorun karşısında duyarlı olacağına yürekten inanıyorum" açıklamasını yaptı. Başkan Erdoğan da "Gerekirse anayasa ve yasa değişiklikleri dahil tüm yöntemleri kullanarak tekrar böyle bir tartışmanın çıkmaması için gerekeni yapacağız" ifedesini kullandı.