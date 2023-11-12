TikTok’ta skandal üstüne skandal! Sahte ’Atatürk’ 09.05’te yayın açtı: Binlerce lirayı cebe indirdi!

Sosyal medyanın son yıllardaki popüler uygulaması TikTok, her geçen gün yeni bir skandala neden oluyor.
Sosyal medyanın son yıllardaki popüler uygulaması TikTok, her geçen gün yeni bir skandala neden oluyor.
Platformu son keşfedenlerden biri de para kazanmak için Atatürk'e benzerliğini kullanan Serdar Görel. Sabah saat 09.05'te açtığı canlı yayın sırasında takipçilerinden yüksek miktarda para topladı.
29 Ekim'de de yaklaşık 1 milyon TL bağış toplayan Görel'in çok sayıda takipçi yorumlarda "Atam" diye seslenmişti. Yayın sırasında yapılan yorumların da dikkat çektiği; yorumlarda ise "Atam" yorumlarının yapıldığı ve bazı takipçilerce yapılan yorumlarda da gözyaşı emojisinin kullanıldığı iddia edildi. Öte yandan kullanıcılar, 'Cumhuriyet'in 100. yılı bu sahte Atatürk'e yaradı. Paraya para demedi" diye yorumlarda bulundu.
İHBAR MEKTUBU VAR
Nevşehir'de 29 yıl önce 'düğüne gidiyorum' diyerek evden çıkan ve kaybolan babasını arayan Engin Çekiç, bir süre önce bir kişinin cezaevinden itiraf mektubu yazdığını söyledi. Çekiç, "Savcılığa itiraf mektubu geldi. Babam Mustafa Çekiç'i öldürdüğünü itiraf etti, Adana'da nereye gömdüğünü de yazmış. Sayın savcımız şimdi bunun üzerinde duruyor. Babamı para karşılığı öldürüp Adana tarafında bir yere gömdüğünü itiraf etti. Savcılık bu itirafın aslı olup olmadığını bir an önce gün yüzüne çıkarsın" dedi.
45.8 MİLYON DEVRETTİ
6, 5+ joker ve 5 bilen çıkmayınca 45 milyon 833 bin 584 lira devretti. 4 bilenler 12 bin 493 lira, 3 bilenler 397 lira, 2 bilenler ise 37 lira 95 kuruş ikramiye alacak.
ÖZEL TEPKİ
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AYM-Yargıtay olayıyla ilgili "Taraf değiliz, hakemiz" diyen Başkan Erdoğan'a yönelik, skandal ifadeler kullandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP hala demokrasiyle kavga etmeyi sürdürmektedir. CHP'de ne değişirse değişsin Yassıada zihniyeti değişmiyor" ifadelerini kullandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise "CHP'nin acemi genel başkanı, Cumhurbaşkanımıza küstahça bir yakıştırmada bulunmuş. Ağzından çıkanları kulağı duymuyor. Ne dediğini bilmiyorsun haddini bilmelisin" açıklaması yaptı.
ÇÖZÜM YENİ ANAYASA
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AYM- Yargıtay tartışmasında çözüm için yeni Anayasa'yı işaret etti. Tunç, "Yüksek mahkemeler arasında üst-ast ilişkisi yok. TBMM'deki partilerimizin artık bu sorun karşısında duyarlı olacağına yürekten inanıyorum" açıklamasını yaptı. Başkan Erdoğan da "Gerekirse anayasa ve yasa değişiklikleri dahil tüm yöntemleri kullanarak tekrar böyle bir tartışmanın çıkmaması için gerekeni yapacağız" ifedesini kullandı.
MUSK'IN HAYATI FİLM
ABD'de Tesla, SpaceX ve X (Twitter) şirketlerinin sahibi milyarder işadamı Elon Musk'ın hayatının beyazperdeye aktarılacağı açıklandı. Filmin, Walter Isaacson'ın yazdığı ve eylül ayında yayımlanan Musk biyografisinden uyarlanacağı vurgulandı. Filmin yönetmenliğini, Darren Aronofsky'un üstleneceği hatırlatıldı.
İNSANLIĞIN GÖZÜ AYDIN
ABD'de Aaron James (46), iş yerindeki kaza sonucu 7 bin 200 voltluk elektrik akımına kapıldı. Feci kazada yüzünden ve gözünden yaralandı. Sol gözü kör olunca, dünyası karardı. New York Üniversitesi'nde göz nakli yapıldı. Doktorlar, James'e yapılan bu naklin önemli bir başarı olduğunu anlattı. Prof. Samer Al-Homsi "Bu işlem için zarar görmüş hücrelerin yerini alacak "CD34 pozitif" kök hücresinin tercih edildiğini" açıkladı.
HARRY'NİN ZAFERİ
Londra Yüksek Mahkemesi, Prens Harry ve Elton John'un da aralarında bulunduğu 7 tanınmış davacının, telefon dinleme ve diğer yasa dışı faaliyet iddiaları nedeniyle Daily Mail yayıncısına karşı açtıkları davayı yargılamaya götürebileceklerine karar verdi.
KELAYNAĞIN YOLU
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde göç yoluna bırakılan kelaynakların göç rotaları takip edilmeye devam ediyor. Göç için bırakılan 30 kelaynaktan 4'üne GPS takip cihazı takıldı. Kelaynakların rotasının an be an izleneceği ve sonrasında ilginç sonuçlar elde edileceğine dikkat çekildi. (Mehmet YILDIRIM)
ATEŞE BOMBA
Polonya'nın Sochaczew kasabasında 2 kişi, buldukları 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bombayı ormanda yaktıkları ateşe attı. Bombanın patlamasıyla biri hayatını kaybetti, diğeri ise hastanede hayat mücadelesi veriyor. Yetkililer, ülkenin birçok bölgesinde savaştan kalma bombaların olduğunu söyledi.
KATLİAM GİBİ: 5 ÖLÜ, 5 YARALI
Konya Selçuklu'da Sefa Selvi (19) yönetimindeki otomobil, dün akşam caddenin kenarında bulunan tramvay durağından yolun karşısına geçmeye çalıştı. Bu sırada yayalara çarptı. Fadime Aslan (52), torunları Elif Aslan (14), Fadime Aslan (7) ile Sultan Aslan (33) ve Emine Atalay (32) yaşamını yitirdi, 4 yaya ile otomobildeki 1 kişi de yaralandı. Sürücü gözaltına alındı.
O SALDIRGANA 2 YIL CEZA
Bursa'da Veysel İlhan, Trabzon Futbol Okulu'nda eğitim gören Yusuf Emir Bolat'ın (9) yanına bisikletle yaklaşıp, yüzüne biber gazı sıktı. Tutuklanan İlhan hakkında iddianame hazırlandı. Biber gazı silah sayıldı. Hakkında 2 yıl 3 ay hapis cezası istemiyle dava açıldı.
MOTORİNE İNDİRİM
Beklenen müjde geldi! Bu gece yarısından itibaren motorin fiyatının 1.50 TL indirileceği belirtildi.
ÇOK ÇARPICI
Antalya'da Dmytro C., aracındaki para çantasını, motosikletli hırsızların çaldığını gördü. Otomobiliyle çarpıp ikisini de öldürdü!