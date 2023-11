TikTok’ta skandal üstüne skandal! Sahte ’Atatürk’ 09.05’te yayın açtı: Binlerce lirayı cebe indirdi!

İNSANLIĞIN GÖZÜ AYDIN ABD'de Aaron James (46), iş yerindeki kaza sonucu 7 bin 200 voltluk elektrik akımına kapıldı. Feci kazada yüzünden ve gözünden yaralandı. Sol gözü kör olunca, dünyası karardı. New York Üniversitesi'nde göz nakli yapıldı. Doktorlar, James'e yapılan bu naklin önemli bir başarı olduğunu anlattı. Prof. Samer Al-Homsi "Bu işlem için zarar görmüş hücrelerin yerini alacak "CD34 pozitif" kök hücresinin tercih edildiğini" açıkladı.





HARRY'NİN ZAFERİ

Londra Yüksek Mahkemesi, Prens Harry ve Elton John'un da aralarında bulunduğu 7 tanınmış davacının, telefon dinleme ve diğer yasa dışı faaliyet iddiaları nedeniyle Daily Mail yayıncısına karşı açtıkları davayı yargılamaya götürebileceklerine karar verdi.

KELAYNAĞIN YOLU

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde göç yoluna bırakılan kelaynakların göç rotaları takip edilmeye devam ediyor. Göç için bırakılan 30 kelaynaktan 4'üne GPS takip cihazı takıldı. Kelaynakların rotasının an be an izleneceği ve sonrasında ilginç sonuçlar elde edileceğine dikkat çekildi. (Mehmet YILDIRIM)

ATEŞE BOMBA

Polonya'nın Sochaczew kasabasında 2 kişi, buldukları 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bombayı ormanda yaktıkları ateşe attı. Bombanın patlamasıyla biri hayatını kaybetti, diğeri ise hastanede hayat mücadelesi veriyor. Yetkililer, ülkenin birçok bölgesinde savaştan kalma bombaların olduğunu söyledi.

KATLİAM GİBİ: 5 ÖLÜ, 5 YARALI

Konya Selçuklu'da Sefa Selvi (19) yönetimindeki otomobil, dün akşam caddenin kenarında bulunan tramvay durağından yolun karşısına geçmeye çalıştı. Bu sırada yayalara çarptı. Fadime Aslan (52), torunları Elif Aslan (14), Fadime Aslan (7) ile Sultan Aslan (33) ve Emine Atalay (32) yaşamını yitirdi, 4 yaya ile otomobildeki 1 kişi de yaralandı. Sürücü gözaltına alındı.

O SALDIRGANA 2 YIL CEZA

Bursa'da Veysel İlhan, Trabzon Futbol Okulu'nda eğitim gören Yusuf Emir Bolat'ın (9) yanına bisikletle yaklaşıp, yüzüne biber gazı sıktı. Tutuklanan İlhan hakkında iddianame hazırlandı. Biber gazı silah sayıldı. Hakkında 2 yıl 3 ay hapis cezası istemiyle dava açıldı.

MOTORİNE İNDİRİM

Beklenen müjde geldi! Bu gece yarısından itibaren motorin fiyatının 1.50 TL indirileceği belirtildi.

ÇOK ÇARPICI

Antalya'da Dmytro C., aracındaki para çantasını, motosikletli hırsızların çaldığını gördü. Otomobiliyle çarpıp ikisini de öldürdü!