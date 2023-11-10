En uzun ve en kısa ömürlü ayak numarası açıklandı: Ayak numarasının insan ömrü üzerindeki etkisi şoke etti! 37 , 37,5 , 38 , 41 , 44...

Bilim insanlarının yaptıkları son ölçümler oldukça ilgi gördü. Sosyal medyada kullanıcılar yapılan araştırmayı paylaşarak testi kullandı. Buna göre ayak numarası ile insan ömrü arasında bir bağlantı bulundu. Bilim insanlarının yaptıkları son ölçümle birlikte en uzun ve en kısa ömürlü ayak numaraları ortaya çıktı. Peki sizin ayak numaranız hangisi? İşte şaşırtıcı sonuçlar…

AYAK NUMARASI İLE UZUN ÖMÜR ARASINDA BAĞLANTI Cambridge Üniversitesi'nin yaptığı son araştırma ayak numarası ve uzun ömür arasındaki bağlantıyla ilişkili oldu. Sonuçlara göre ise 38 numara ayağa sahip kadınların diğerlerine göre daha uzun yaşadığı tespit edildi.