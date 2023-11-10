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En uzun ve en kısa ömürlü ayak numarası açıklandı: Ayak numarasının insan ömrü üzerindeki etkisi şoke etti! 37 , 37,5 , 38 , 41 , 44...

Günümüzde yapılan bilimsel araştırmalar, hayatımızın pek çok yönüne ışık tutuyor. Cambridge Üniversitesi'nden gelen son araştırma ise oldukça ilginç bir konuyu mercek altına alıyor: Ayak numarası ve insan ömrü arasındaki ilişki. Araştırmacılar, ayak numarasının yaşam süresi üzerindeki etkilerini inceleyerek dikkat çekici sonuçlara ulaştılar. Bu çalışma, ayak numarasının, kişinin yaşam süresi üzerinde önemli bir etkiye sahip olabileceğini ortaya koyuyor. Araştırma, çeşitli yaş gruplarındaki insanların ayak numaraları ile ortalama yaşam sürelerini karşılaştırarak bu ilginç bağlantıyı analiz ediyor.

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Giriş Tarihi 10 Kasım 2023, 11:16 Güncelleme 10 Kasım 2023, 11:17
En uzun ve en kısa ömürlü ayak numarası açıklandı: Ayak numarasının insan ömrü üzerindeki etkisi şoke etti! 37 , 37,5 , 38 , 41 , 44...

Bilim insanlarının yaptıkları son ölçümler oldukça ilgi gördü. Sosyal medyada kullanıcılar yapılan araştırmayı paylaşarak testi kullandı. Buna göre ayak numarası ile insan ömrü arasında bir bağlantı bulundu. Bilim insanlarının yaptıkları son ölçümle birlikte en uzun ve en kısa ömürlü ayak numaraları ortaya çıktı. Peki sizin ayak numaranız hangisi? İşte şaşırtıcı sonuçlar…

AYAK NUMARASI İLE UZUN ÖMÜR ARASINDA BAĞLANTI

Cambridge Üniversitesi'nin yaptığı son araştırma ayak numarası ve uzun ömür arasındaki bağlantıyla ilişkili oldu. Sonuçlara göre ise 38 numara ayağa sahip kadınların diğerlerine göre daha uzun yaşadığı tespit edildi.

Araştırmada, farklı yaş gruplarından büyük bir katılımcı grubu üzerinde detaylı analizler yapıldı. Katılımcıların ayak numaraları ile yaşam süreleri arasındaki ilişki incelenerek veriler değerlendirildi.

Deney, iki yıl boyunca sürdü ve elde edilen bulgular şunlar oldu:

38 beden ayak ölçüsüne sahip kadınlar daha uzun yaşama eğilimlidir - 88 ila 90 yaşlarına kadar.

Ancak, 35 ve 42 beden arasına sahip olanlar tam tersine erken ölüm riski taşırlar. Bu gruptaki kadınların çoğu genellikle 65 yaşından önce yaşamlarını yitirir.

Erkekler arasında ise, 42 bedene sahip olanlar daha uzun yaşama eğilimlidir.

Ayrıca, bacakları en azından 45 santimetre olanlar da benzer şekilde uzun yaşama eğilimindedir. Tipik olarak, bu grup erkeklerin yaşam beklentisi 67 ila 69 yıldır.

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