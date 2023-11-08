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Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu kimdir? "Var Böyle Tipler" hesabıyla tanınan fenomen Kıvanç Talu kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Instagram'da hızla popülerlik kazanan ve "Var Böyle Tipler" hesabıyla tanınan Kıvanç Talu, takipçi sayısını hızla artıran bir isim olmuştur. Ayrıca, birçok markanın reklam kampanyalarında da boy göstererek geniş kitlelere ulaşmıştır. Ancak son gelişmeler, Kıvanç Talu'nun yakın çevresi tarafından paylaşılan ses kayıtları ve bilgilerle dolandırıcılık iddialarına karşı bir yanıt içermektedir. Peki "Var Böyle Tipler" hesabıyla tanınan fenomen Kıvanç Talu kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu kimdir?

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Giriş Tarihi 08 Kasım 2023, 14:46 Güncelleme 08 Kasım 2023, 14:46
Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu kimdir? Var Böyle Tipler hesabıyla tanınan fenomen Kıvanç Talu kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu gündemde sıklıkla araştırılmaya başlandı. Çiftin çevresinden yüksek bir miktar para topladığı ve ardından yurt dışına kaçtığı yönünde şaşırtıcı bir iddia gündeme geldi. Bu iddia, pek çok kişiyi şaşkına çevirirken, sosyal medya platformlarında da büyük bir tartışma başlattı. Peki, Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu kimdir? "Var Böyle Tipler" hesabıyla tanınan fenomen Kıvanç Talu kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? İşte detaylar...

KIVANÇ TALU KİMDİR?

Kıvanç Talu, 1988 yılında Ankara'da dünyaya geldi. "Var Böyle Tipler" adıyla çektiği kısa, komik videolarla tanındı. Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden mezun olduktan sonra 2007 yılında reklam yazarı olarak çalışmaya başladı.

Ardından pek çok farklı ajansta kariyerini devam ettirdi. 2016 yılında kreatif direktörlüğü görevinden ayrılıp oyunculuk, seslendirme ve sosyal medya alanlarında bireysel olarak çalışmaya başladı.

Bunun yanı sıra 2015 yılından bu yana Var Böyle Tipler adlı Instagram sayfasını yönetiyor.

KIVANÇ-BERİL TALU OLAYI NE?

Var Böyle Tipler Instagram hesabı ile kısa sürede ünlenen ve takipçi sayısı her geçen gün yükselen Kıvanç Talu birçok markanın da reklamında rol almıştı. Yaşanan gelişmenin ardından Kıvanç Talu'nun yakın çevresi tarafından bir takım ses kayıtları ve bilgiler paylaşıldı.

Bu bilgilerin hepsi birer iddia olarak gün içinde farklı internet sitelerinde de yer buldu. Var Böyle Tipler Instagram hesabının da kapalı olması akıllardaki soru işaretlerini arttırdı.



YAKINLARINDAN BİLE PARA TOPLADILAR
Hem yakınlarını hem de sektörden insanları dolandırdığı iddia edilen çiftin, iş vaadiyle insanlardan milyonlarca lirayı topladığı öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde Var Böyle Tipler adlı Instagram hesaplarını kapanan çifte Pazartesi'den bu yana ulaşılamadığı da iddialar arasında.

Konuyla ilgili ortalıkta dolaşan ses kaydında, Beril Talu'nun orta okul arkadaşı olduğu iddia eden bir kişi dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Çiftin kurdukları sistemle orta okul arkadaşlarını, yakınlarını ve insanları reklam işi vaadiyle kandırdığı, her insandan yaklaşık 1-2 milyon TL aldığı iddia ediliyor. Yine çiftin evlerindeki yardımcılarının arabasını ve dolarlarını sattırdığı ve ortada bıraktığı iddia ediliyor. Şoförlerini 1 milyon TL dolandırdıkları, bir veda partisi düzenleyerek ardından Portekiz'e kaçtıkları da söylentiler arasında.

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