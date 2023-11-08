Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu gündemde sıklıkla araştırılmaya başlandı. Çiftin çevresinden yüksek bir miktar para topladığı ve ardından yurt dışına kaçtığı yönünde şaşırtıcı bir iddia gündeme geldi. Bu iddia, pek çok kişiyi şaşkına çevirirken, sosyal medya platformlarında da büyük bir tartışma başlattı. Peki, Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu kimdir? "Var Böyle Tipler" hesabıyla tanınan fenomen Kıvanç Talu kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? İşte detaylar...

Bunun yanı sıra 2015 yılından bu yana Var Böyle Tipler adlı Instagram sayfasını yönetiyor.

Ardından pek çok farklı ajansta kariyerini devam ettirdi. 2016 yılında kreatif direktörlüğü görevinden ayrılıp oyunculuk, seslendirme ve sosyal medya alanlarında bireysel olarak çalışmaya başladı.

KIVANÇ TALU KİMDİR? Kıvanç Talu, 1988 yılında Ankara'da dünyaya geldi. "Var Böyle Tipler" adıyla çektiği kısa, komik videolarla tanındı. Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden mezun olduktan sonra 2007 yılında reklam yazarı olarak çalışmaya başladı.

KIVANÇ-BERİL TALU OLAYI NE?

Var Böyle Tipler Instagram hesabı ile kısa sürede ünlenen ve takipçi sayısı her geçen gün yükselen Kıvanç Talu birçok markanın da reklamında rol almıştı. Yaşanan gelişmenin ardından Kıvanç Talu'nun yakın çevresi tarafından bir takım ses kayıtları ve bilgiler paylaşıldı.

Bu bilgilerin hepsi birer iddia olarak gün içinde farklı internet sitelerinde de yer buldu. Var Böyle Tipler Instagram hesabının da kapalı olması akıllardaki soru işaretlerini arttırdı.