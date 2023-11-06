BARAJ DOLULUK ORANLARI 2023 || İSKİ e-devlet baraj doluluk oranı! 6 Kasım 2023 İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Konya, Diyarbakır...

İstanbul baraj doluluk oranları en sık aratılanlar arasında yerini aldı. İşte İstanbul e-devlet baraj doluluk oranı sorgulama ekranı ve tüm merak edilenler...
İstanbul baraj doluluk oranları en sık aratılanlar arasında yerini aldı. İşte İstanbul e-devlet baraj doluluk oranı sorgulama ekranı ve tüm merak edilenler...
İSKİ baraj doluluk oranı 23,11 olarak açıklandı. Dün etkili olan yağışların ardından İstanbul barajlarında doluluk oranı 22,74 seviyesinden 23,11 seviyesine yükseldi.
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) barajlardaki son durum verisini paylaştı. 5 Kasım Pazar günü itibarıyla İstanbul'daki barajların doluluk oranı %17.59 olarak ölçüldü.
Baraj Adı Baraj Kapasitesi (m3) Doluluk Oranı (%) Açıklama
Omerli 235371000 37.7 -
Darlik 107500000 28.5 -
Elmali 9600000 16.79 -
Terkos 162241000 7.83 -
Alibey 34143000 17.08 -
BCekmece 148943000 3.86 -
Sazlidere 88730000 2.59 -
Istrancalar 6231000 27.48 -
Kazandere 17424000 7.5 -
Pabucdere 58500000 3.73 -
İSTANBUL'UN EN BÜYÜK BARAJI HANGİSİ?
Yıllık 220 milyon metreküplük kapasitesiyle İstanbul'un en büyük su kaynağı olan Ömerli Barajı 1972 yılında hizmete alınmıştır. Anadolu Yakası'nın neredeyse tamamına Ömerli Barajı'ndan su verilmektedir. Barajın suları Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesislerinde arıtılarak şehre ulaştırılmaktadır.
TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK BARAJI HANGİSİ?
Atatürk Barajı, dolgu hacmi bakımından dünyanın en büyük 6. barajı durumundadır. Hidroelektrik Santrali de, dünyada hâlen yapımı sürenler arasında 3., inşa edilmiş olanlar arasında da 5. en büyük santraldir. Aynı zamanda Avrupa'nın ve Türkiye'nin en büyük barajıdır.