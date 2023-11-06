BARAJ DOLULUK ORANLARI 2023 || İSKİ e-devlet baraj doluluk oranı! 6 Kasım 2023 İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Konya, Diyarbakır...

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK BARAJI HANGİSİ?

Atatürk Barajı, dolgu hacmi bakımından dünyanın en büyük 6. barajı durumundadır. Hidroelektrik Santrali de, dünyada hâlen yapımı sürenler arasında 3., inşa edilmiş olanlar arasında da 5. en büyük santraldir. Aynı zamanda Avrupa'nın ve Türkiye'nin en büyük barajıdır.