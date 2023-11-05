Dilan Polat’ta ’enerci’ bitti I Kardeşi Sıla isyan etti: Senin görgüsüzlüğün yüzünden buradayız! İşte Polat çifti olayında son gelişmeler...

Sorgu sırasında sürekli ağladığı öğrenilen Dilan Polat'ın ifadesinde "Şirketlerin hareketleri, para giriş çıkışlarıyla eşim ve muhasebe birimi ilgileniyor. Ben sadece reklam yüzüyüm" dediği öğrenildi.

Çiftin aylık gelirlerinin 150-200 bin lira olduğunu söyledikleri kaydedildi. Polat çiftinin avukatı şüpheli Ahmet Gün'ün tasfiye halindeki kendine ait 5 şirketten Dilan Polat'a ait firmaya gerçek bir mal alış ve satış olmadan değişik zamanlarda 98 milyon 657 bin, 25 milyon 337 bin lira, 20 milyon, 150 milyon ve 29 milyon lira sahte fatura düzenlediği belirtildi.

ÇOK SİNİRLİYİM

Şüphelilerden Engin Polat'ın annesi Şükran Polat, Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki sağlık kontrolü sırasında isyan etti. Basın mensuplarının sorularına "Çok sinirliyim, bunu söylemek istiyorum, başka hiçbir şey söylemek istemiyorum" diye yanıt verdi. Ancak anne Polat'ın kolundaki çok sayıda bilezik ise dikkat çekti. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN