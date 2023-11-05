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Dilan Polat'ta 'enerci' bitti I Kardeşi Sıla isyan etti: Senin görgüsüzlüğün yüzünden buradayız! İşte Polat çifti olayında son gelişmeler...

“Kara Para Aklama” iddiasıyla gözaltına alınan Dilan Polat, eşi Engin Polat’ı hedef gösterdi: Ben reklam yüzüyüm, para işlerine o bakıyordu. Öte yandan adliyede ifade vermek için bekleyen Sıla Doğu'nun, kardeşi Dilan Polat'ı "Senin görgüsüz ve aşırı hareketlerinden dolayı buradayız" diyerek suçladığı ve üzerine yürüdüğü öğrenildi. Sıla Doğu'nun polis otobüsüne bindikten sonra kolundaki kelepçeyi tek çırpıda çıkarması da dikkat çekti.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 05 Kasım 2023 Güncelleme 05 Kasım 2023, 07:01
Dilan Polat’ta ’enerci’ bitti I Kardeşi Sıla isyan etti: Senin görgüsüzlüğün yüzünden buradayız! İşte Polat çifti olayında son gelişmeler...

Kara para aklamakla suçlanan Dilan Polat, ifade verirken sürekli ağladı. Para işlerine kocasının baktığını anlattı! "Ben sadece reklam yüzüyüm" diye haykırdı.

Adliye koridorlarında ise kız kardeşi Sıla Doğu ile kapıştı. Öfkeli kardeş, ablasına böyle bağırdı: Senin görgüsüz hareketlerinden dolayı buradayız!

'EŞ'SİZ SATIŞ
İstanbul'da "Kara Para Aklama" ve "Evrakta Sahtecilik", "Suç İşlemek İçin Örgüt Kurma" ve "Vergi Kanunu'na Muhalefet" suçlamalarıyla gözaltına alınan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'la birlikte 16 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından dün tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi. Tam 6 saat boyunca ifade veren Engin Polat ile Dilan Polat, haklarındaki iddiaları reddetti.

Sorgu sırasında sürekli ağladığı öğrenilen Dilan Polat'ın ifadesinde "Şirketlerin hareketleri, para giriş çıkışlarıyla eşim ve muhasebe birimi ilgileniyor. Ben sadece reklam yüzüyüm" dediği öğrenildi.

Çiftin aylık gelirlerinin 150-200 bin lira olduğunu söyledikleri kaydedildi. Polat çiftinin avukatı şüpheli Ahmet Gün'ün tasfiye halindeki kendine ait 5 şirketten Dilan Polat'a ait firmaya gerçek bir mal alış ve satış olmadan değişik zamanlarda 98 milyon 657 bin, 25 milyon 337 bin lira, 20 milyon, 150 milyon ve 29 milyon lira sahte fatura düzenlediği belirtildi.

ÇOK SİNİRLİYİM
Şüphelilerden Engin Polat'ın annesi Şükran Polat, Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki sağlık kontrolü sırasında isyan etti. Basın mensuplarının sorularına "Çok sinirliyim, bunu söylemek istiyorum, başka hiçbir şey söylemek istemiyorum" diye yanıt verdi. Ancak anne Polat'ın kolundaki çok sayıda bilezik ise dikkat çekti.

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