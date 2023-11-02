TEM’de zincirleme kaza: 18 araç birbirine girdi

Kocaeli'nin İzmit ilçesi TEM yolunda, 18 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 19.00 sıralarında TEM yolunun İzmit geçişi Kapantepe Viyadüğü mevkisinde meydana geldi.
Sağanak nedeniyle kayganlaşan yolun İstanbul yönünde 18 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 4 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapanırken, yaklaşık 7 kilometrelik araç trafiği oluştu, Karayolları ekipleri kazaya karışan araçları yoldan kaldırdı. 2 saatlik çalışma sonucu araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik kontrollü olarak verildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.