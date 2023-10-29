Müge Anlı Tatlı Sert’te eşim kayıp diyen Tayfur Kılıç korkunç cinayeti itiraf etti: Uçurumdan attım

Konya'nın Akşehir ilçesinde yaşayan ve kiraz bahçelerinde işçi olarak çalışan Bedriye Kılıç, 6 Temmuz tarihinde şüpheli şekilde kayıplara karıştı. Aile tüm aramalara rağmen genç kadına ulaşamadı.

Bunun üzerine eşi Tayfur Kılıç , 7 Temmuz'da emniyete giderek bir gündür eşi için kayıp başvurusu yaptı. O dönemde yapılan aramalarda genç kadının izine ulaşılamadı.

Bedriye Kılıç'ın annesi Sona Er, canlı yayında damadı Tayfur Kılıç'ın dizlerine kapanarak, gözyaşları içinde "Tayfur, kızımın nerede olduğunu biliyorsun. Kızım çocuklarını bırakıp gitmezdi. Kızıma ne yaptın? Ne olur söyle, bulalım kızımı. Benim ciğerim yanıyor" diyerek kızı için yalvardı. Tayfur Kılıç ise kayınvalidesine sözlerine yalnızca 'Bilmiyorum. Bilsem söylerim" ifadelerini kullandı. Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheli kayıp olayı ile ilgili çalışmalarına aralıksız olarak devam etti. Şüpheli koca Tayfur Kılıç, sorgusunda "Evet onu öldürdüm, uçurumdan attım" dedi.