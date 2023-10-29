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Cumhuriyetin 100.yılında Konya'dan Türkiye'ye armağan! Başkan Altay Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığı'nı devraldı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cumhuriyetin 100. yılında dünyanın en büyük yerel yönetim teşkilatı olan Dünya Belediyeler Birliği'nin başkanlığını UCLG Dünya Konseyi'nde devraldı. Başkan Altay 50 ülkeden 400 yerel yönetim temsilcisinin katılımıyla Konya'da bu gururu yaşadı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 29 Ekim 2023 Güncelleme 29 Ekim 2023, 06:57
Cumhuriyetin 100.yılında Konya’dan Türkiye’ye armağan! Başkan Altay Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığı’nı devraldı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cumhuriyetin 100. yılında dünyanın en büyük yerel yönetim teşkilatı olan Dünya Belediyeler Birliği'nin başkanlığını UCLG Dünya Konseyi'nde devraldı. Başkan Altay 50 ülkeden 400 yerel yönetim temsilcisinin katılımıyla Konya'da bu gururu yaşadı. Konya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen UCLG Gala Programı'na katılan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Başkan Altay'ı tebrik ederek, "Cumhuriyetimizin 100. yılında, Türkiye Yüzyılı'nda üstlendiği bu görevle AK Parti belediyeciliğinin en güzel örneklerini dünyayla buluşturacağına, emaneti hakkıyla taşıyacağına, devraldığı noktadan çok daha ileriye ulaştıracağına gönülden inanıyorum. Böylesi bir görevin Konya'mız için, ülkemiz için, Türkiye Yüzyılı için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Dünya Belediyeler Birliği Başkanı olarak Türkiye'nin en dinamik ve vizyoner belediye başkanlarından birinin seçilmesi bizim için ayrı bir gurur kaynağı. Yeni vazifesinden dolayı başkanımızı tebrik ediyorum" diye konuştu. Dünya Belediyeler Birliği Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cumhuriyetin 100. yılında 29 Ekim'in hemen öncesinde, Türkiye'ye böylesi güzel bir armağan sunmuş olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Tüm dünyanın barışa, huzura ve adalete en çok ihtiyaç duyduğu bir dönemde; UCLG olarak daha fazla barış istemekten hiçbir zaman geri durmayacaklarını kaydeden Başkan Altay, "Özellikle işgal edilmiş Filistin topraklarındaki acı tablo, hepimizin yüreğinde derin yaralar açtı. Bölgede barış ve huzur ikliminin hüküm sürmesi; İsrail'in adalet, hukuk ve insan hakları çerçevesinde hareket etmesiyle mümkün olacaktır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi adil bir barışın kaybedeni olmaz. Bu adalet de ancak; başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasıyla sağlanabilir" dedi. Konya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen UCLG Dünya Konseyi'nde Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, UCLG Dönem Başkanlığını Uruguay Montevideo Belediye Başkanı Carolina Cosse'den devraldı.

Daha sonra; İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, TBMM Sanayi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, Konya Valisi Vahdettin Özkan, büyükelçiler, milletvekilleri, belediye başkanları ve davetlilerin katıldığı UCLG Gala Kültürel Programı'na geçildi. Programda konuşan UCLG Genel Sekreteri Emilia Saiz, "Uğur İbrahim Altay'a teşekkür ederim. Katılımcılara çok teşekkür ederim. Çok güzel bir katılım var. Hepimiz birbirimizden çok farklıyız ama ortak bir fikirde buluşabileceğimize ve beraber çok güzel işler yapabileceğimize inanıyorum. Hepimiz hep birlikte insanlık için çalışmalıyız ve bu konu üzerinde daha fazla düşünmeliyiz. İleride çok daha güzel işler yapacağımıza eminim" diye konuştu.

"CUMHURİTETİMİZİN 100. YILINDA, ÜLKEMİZE GÜZEL BİR ARMAĞAN SUNMUŞ OLMANIN GURURUNU YAŞIYORUZ"
Uğur İbrahim Altay, "Konya olarak dünyanın en büyük yerel yönetimler birliği olan ve 5 milyar şehir nüfusunu temsil eden UCLG'nin dönem başkanlığını devraldık. Cumhuriyetimizin 100. yaşını kutlayacağımız 29 Ekim'in hemen öncesinde, ülkemize böylesi güzel bir armağan sunmuş olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

"KONYA'MIZ DAİMA ADALETİ VE BARIŞI SAVUNMAKTADIR"
Başkan Altay, UCLG'ye başkanlık edecek Konya'nın, geleneği ve modernliği uyum içerisinde bir araya getiren, 10 bin yıllık deneyime sahip kadim bir şehir olduğunu vurguladı.

BAŞKAN ALTAY'DAN "FİLİSTİN" VURGUSU
Konuşmasının devamında Filistin'de yaşanan olaylara dikkati çeken Başkan Altay, şöyle devam etti: "Coğrafyamızın en kutsal beldeleri, ne yazık ki uzun bir süredir barış ikliminden uzak bir durumda. Özellikle işgal edilmiş Filistin topraklarındaki acı tablo, hepimizin yüreğinde derin yaralar açtı. İsrail'in onca yıldır sistematik olarak Filistinlilerin topraklarını işgal etmesi, kadın çocuk demeden masumları katletmesi ve insanları öz vatanlarından sürgün etmesi, bugünkü hadiselerin esas nedenidir. Bölgede barış ve huzur ikliminin hüküm sürmesi; İsrail'in adalet, hukuk ve insan hakları çerçevesinde hareket etmesiyle mümkün olacaktır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi 'Adil bir barışın kaybedeni olmaz' Bu adalet de ancak; başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasıyla sağlanabilir."

"UCLG OLARAK DAHA FAZLA BARIŞ İSTEMEKTEN HİÇBİR ZAMAN GERİ DURMAYACAĞIZ"
Başkan Altay, tüm dünyanın barış, huzur ve adalete çok fazla ihtiyaç duyduğunu ifade ederek, "Tüm dünyanın barışa, huzura ve adalete en çok ihtiyaç duyduğu bir dönemde; UCLG olarak bizler, daha fazla barış istemekten hiçbir zaman geri durmayacağız. Çatışmaların arttığı ve paylaşma duygusunun giderek azaldığı dünyamızda, masum insanların daha fazla acı çekmesine sebep olan ve olabilecek her şeyin kararlılıkla karşısında duracağız. Başkanlığım süresince Türkiye'nin gönül belediyeciliği anlayışını ve Konya Modeli Belediyecilik anlayışımızı, dünyayla buluşturmanın gayretinde olacağım" cümlelerini kullandı.

"BUGÜN BENİM İÇİN DÖNÜM NOKTASI"
Başkan Altay, UCLG yönetimine ve programa katılan tüm UCLG delegelerinin isimlerini tek tek zikredip teşekkür ederek, "15 yıldır belediye başkanlığı yapıyorum. Bu belediye başkanlığı dönemimde dönüm noktası zamanlar oldu. Bugün de Cumhuriyetimizin 100. yılından önce benim için bir dönüm noktası. Onun için bu salonda bulunan bu önemli günde bizi yalnız bırakmayan herkese gönülden teşekkür ediyorum" sözleriyle konuşmasını tamamladı.

"BÖYLE ÖNEMLİ BİR GÖREVİN TÜRKİYE TARAFINDAN ÜSTLENİLMESİ İFTİHAR VESİLESİ"
Programa katılan TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank da şunları kaydetti: "Bizim yerel yönetim anlayışımızın en güzel örneklerinden bir tanesini Konya gerçekleştiriyor, Uğur Başkan gerçekleştiriyor. Şu güzel salon bile aslında AK Belediyeciliğin, bizim belediyecilik anlayışımızın en güzel örneklerinden bir tanesi. Uğur Başkanın eserlerinden bir tanesi. İşte biz bu anlayışla yerelde vatandaşımızı kalkındırma, layık olduğu hizmetlerle buluşturma anlayışıyla yolumuza devam ediyoruz. Bu yolculukta da böyle başarılı işlere imza atan belediye başkanımızın UCLG'nin dönem başkanlığını yapacak olması, bizim açımızdan gurur verici. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlarken böyle önemli bir görevin Türkiye tarafından üstlenilmesi gerçekten bir iftihar vesilesi. Ben bu işte emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Belediye başkanımıza hassaten şükranlarımı sunuyorum. Tüm Konya'mıza, Türkiye'mize hayırlı uğurlu olsun."

"BU HEYECANI İBRAHİM BEY YÜREĞİNDE HİSSEDİYOR"
AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, böyle güzel toplantıya ev sahipliği yapmanın kendilerine gurur verdiğini belirterek, "Bundan sonra Uğur İbrahim bey tarafından yürütülecek UCLG Başkanlığının çok güzel hizmetlerle, bulunduğu noktadan çok daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Çünkü bu heyecanı Uğur İbrahim bey yüreğinde hissediyor. Çünkü Uğur İbrahim bey hizmet belediyeciliğinden sosyal belediyeciliğe oradan da gönül belediyeciliği aşamalarına kadar işi taşımış bir belediyecilik anlayışını ülkemizde tesis etme yönündeki değerli arkadaşlarımızdan birisi. Kendisini tebrik ediyorum" diye konuştu.

BAKAN GÖKTAŞ TÜM DÜNYAYI TÜRKİYE GİBİ SAĞLAM DURMAYA ÇAĞIRDI
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, konuşmasının başında Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekerek, "75 yıldır Filistin'de yerinden edilen ve bugün pervasızca kadın, çocuk, yaşlı, engelli demeden yerinden edilen ve sivilleri hedef alan, İsrail yönetimi tarafından katledilen bu savaşın bir an önce durdurulması için tüm dünyaya çağrıda bulunuyoruz. Bütün belediye başkanlarının da üzerine düşen sorumluluğu yapması konusunda çağrıda bulunmak istiyorum. İnsanların yaşam hakkını yok sayan bu anlayışa karşı tüm dünyayı, Türkiye gibi sağlam durmaya çağrıda bulunuyorum" dedi.

"TARİHİ BİR GÜNE ŞAHİTLİK EDİYORUZ"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerine bir ufuk olarak çizdiği AK Parti belediyeciliğinin, gönül belediyeciliğinin, Konya Modeli Belediyeciliğin artık tüm dünyayla buluşacağı tarihi bir güne, tarihi bir ana şahitlik ettiklerini söyleyerek konuşmasına başladı. Başkan Altay'a yeni görevinde başarılar dileyen Bakan Yerlikaya, Filistin'de, Gazze'de tüm dünyanın gözleri önünde hastaneler, okullar ibadethaneler bombalandığını ifade ederek, Türkiye'nin tarihin bu en kanlı saldırılarına karşı Filistin davasına sahip çıktığını söyledi.

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