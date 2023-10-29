Cumhuriyetin 100.yılında Konya’dan Türkiye’ye armağan! Başkan Altay Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığı’nı devraldı

"UCLG OLARAK DAHA FAZLA BARIŞ İSTEMEKTEN HİÇBİR ZAMAN GERİ DURMAYACAĞIZ" Başkan Altay, tüm dünyanın barış, huzur ve adalete çok fazla ihtiyaç duyduğunu ifade ederek, "Tüm dünyanın barışa, huzura ve adalete en çok ihtiyaç duyduğu bir dönemde; UCLG olarak bizler, daha fazla barış istemekten hiçbir zaman geri durmayacağız. Çatışmaların arttığı ve paylaşma duygusunun giderek azaldığı dünyamızda, masum insanların daha fazla acı çekmesine sebep olan ve olabilecek her şeyin kararlılıkla karşısında duracağız. Başkanlığım süresince Türkiye'nin gönül belediyeciliği anlayışını ve Konya Modeli Belediyecilik anlayışımızı, dünyayla buluşturmanın gayretinde olacağım" cümlelerini kullandı.

BAŞKAN ALTAY'DAN "FİLİSTİN" VURGUSU Konuşmasının devamında Filistin'de yaşanan olaylara dikkati çeken Başkan Altay, şöyle devam etti: "Coğrafyamızın en kutsal beldeleri, ne yazık ki uzun bir süredir barış ikliminden uzak bir durumda. Özellikle işgal edilmiş Filistin topraklarındaki acı tablo, hepimizin yüreğinde derin yaralar açtı. İsrail'in onca yıldır sistematik olarak Filistinlilerin topraklarını işgal etmesi, kadın çocuk demeden masumları katletmesi ve insanları öz vatanlarından sürgün etmesi, bugünkü hadiselerin esas nedenidir. Bölgede barış ve huzur ikliminin hüküm sürmesi; İsrail'in adalet, hukuk ve insan hakları çerçevesinde hareket etmesiyle mümkün olacaktır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi 'Adil bir barışın kaybedeni olmaz' Bu adalet de ancak; başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasıyla sağlanabilir."

"BUGÜN BENİM İÇİN DÖNÜM NOKTASI"

Başkan Altay, UCLG yönetimine ve programa katılan tüm UCLG delegelerinin isimlerini tek tek zikredip teşekkür ederek, "15 yıldır belediye başkanlığı yapıyorum. Bu belediye başkanlığı dönemimde dönüm noktası zamanlar oldu. Bugün de Cumhuriyetimizin 100. yılından önce benim için bir dönüm noktası. Onun için bu salonda bulunan bu önemli günde bizi yalnız bırakmayan herkese gönülden teşekkür ediyorum" sözleriyle konuşmasını tamamladı.

"BÖYLE ÖNEMLİ BİR GÖREVİN TÜRKİYE TARAFINDAN ÜSTLENİLMESİ İFTİHAR VESİLESİ"

Programa katılan TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank da şunları kaydetti: "Bizim yerel yönetim anlayışımızın en güzel örneklerinden bir tanesini Konya gerçekleştiriyor, Uğur Başkan gerçekleştiriyor. Şu güzel salon bile aslında AK Belediyeciliğin, bizim belediyecilik anlayışımızın en güzel örneklerinden bir tanesi. Uğur Başkanın eserlerinden bir tanesi. İşte biz bu anlayışla yerelde vatandaşımızı kalkındırma, layık olduğu hizmetlerle buluşturma anlayışıyla yolumuza devam ediyoruz. Bu yolculukta da böyle başarılı işlere imza atan belediye başkanımızın UCLG'nin dönem başkanlığını yapacak olması, bizim açımızdan gurur verici. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlarken böyle önemli bir görevin Türkiye tarafından üstlenilmesi gerçekten bir iftihar vesilesi. Ben bu işte emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Belediye başkanımıza hassaten şükranlarımı sunuyorum. Tüm Konya'mıza, Türkiye'mize hayırlı uğurlu olsun."

"BU HEYECANI İBRAHİM BEY YÜREĞİNDE HİSSEDİYOR"

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, böyle güzel toplantıya ev sahipliği yapmanın kendilerine gurur verdiğini belirterek, "Bundan sonra Uğur İbrahim bey tarafından yürütülecek UCLG Başkanlığının çok güzel hizmetlerle, bulunduğu noktadan çok daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Çünkü bu heyecanı Uğur İbrahim bey yüreğinde hissediyor. Çünkü Uğur İbrahim bey hizmet belediyeciliğinden sosyal belediyeciliğe oradan da gönül belediyeciliği aşamalarına kadar işi taşımış bir belediyecilik anlayışını ülkemizde tesis etme yönündeki değerli arkadaşlarımızdan birisi. Kendisini tebrik ediyorum" diye konuştu.

BAKAN GÖKTAŞ TÜM DÜNYAYI TÜRKİYE GİBİ SAĞLAM DURMAYA ÇAĞIRDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, konuşmasının başında Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekerek, "75 yıldır Filistin'de yerinden edilen ve bugün pervasızca kadın, çocuk, yaşlı, engelli demeden yerinden edilen ve sivilleri hedef alan, İsrail yönetimi tarafından katledilen bu savaşın bir an önce durdurulması için tüm dünyaya çağrıda bulunuyoruz. Bütün belediye başkanlarının da üzerine düşen sorumluluğu yapması konusunda çağrıda bulunmak istiyorum. İnsanların yaşam hakkını yok sayan bu anlayışa karşı tüm dünyayı, Türkiye gibi sağlam durmaya çağrıda bulunuyorum" dedi.

"TARİHİ BİR GÜNE ŞAHİTLİK EDİYORUZ"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerine bir ufuk olarak çizdiği AK Parti belediyeciliğinin, gönül belediyeciliğinin, Konya Modeli Belediyeciliğin artık tüm dünyayla buluşacağı tarihi bir güne, tarihi bir ana şahitlik ettiklerini söyleyerek konuşmasına başladı. Başkan Altay'a yeni görevinde başarılar dileyen Bakan Yerlikaya, Filistin'de, Gazze'de tüm dünyanın gözleri önünde hastaneler, okullar ibadethaneler bombalandığını ifade ederek, Türkiye'nin tarihin bu en kanlı saldırılarına karşı Filistin davasına sahip çıktığını söyledi.