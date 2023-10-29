Canan Karatay sivilcesiz mermer gibi cildin sırrını paylaştı! Herkesin evinde o sabundan var

Ancak, cilt bakımı kişiseldir ve herkesin cilt tipi farklıdır, bu nedenle herkes için en iyi sonuçları elde etmek için deneme ve hata yapmak gerekebilir. Ayrıca, cilt bakımında diğer faktörler de önemlidir, bunlar beslenme, güneş koruması, nemlendirme, ve genel sağlık durumu gibi faktörleri içerebilir. Cilt bakımında en iyi sonuçları elde etmek için dermatolog veya uzman bir cilt bakım profesyoneli ile danışmak önemlidir.