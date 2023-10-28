Metin Akpınar’ın ikizlerinden Duygu Nebioğlu babasının belgeseli üzerinden mesaj yolladı: İyi ki yapmışsın Metin Akpınar

Başkaları dede, baba derken Akpınar üzerinden prim yaparlarken, iş olanakları sağlanırken, ben ödenmeyen sigortalarımı düşünüyordum! Metin babamı görebilmek için gözlere ihtiyacım yok. Onun planlarını hissetmek için yanımda olmasına gerek yok.
Ben onu senelerce uzaktan okudum, izledim. Beni kabul etmiş olan Özdener babam ise her gün arıyor, ihtiyaçlarımı karşılıyor. Hala onun evinde yaşıyorum, onun aldığı şeyleri yiyorum, geziyorum. Metin babamın 9 aydır yükselttiği rakamın sadece hayvanlara etkisi vardır. Şafak ulaşması gereken bağlantılara ulaşacaktır. Gerçekler ortaya çıkacaktır. Ben yapılan hataları düzeltsin, Allah katında affedilmesi için uğraştım. İyi ki yapmışsın Metin Akpınar, evladını çok güzel yetiştirdiler.