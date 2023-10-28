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Metin Akpınar’ın ikizlerinden Duygu Nebioğlu babasının belgeseli üzerinden mesaj yolladı: İyi ki yapmışsın Metin Akpınar

Ünlü oyuncu Metin Akpınar’ın yıllar sonra ortaya çıkan ikiz kızları gündemi salladı. Duygu Nebioğlu, babasının hayatının anlatıldığı belgesel üzerinden mesaj yolladı: İyi ki yapmışsın Metin Akpınar, evladını çok güzel yetiştirdiler!

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 28 Ekim 2023 Güncelleme 28 Ekim 2023, 06:58
Metin Akpınar’ın ikizlerinden Duygu Nebioğlu babasının belgeseli üzerinden mesaj yolladı: İyi ki yapmışsın Metin Akpınar

Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkisinden doğan kızları gündemi salladı. O kızların Akpınar'ın Suphiye Orancı ile evlilik dışı ilişkisinden dünyaya gelen Sevgi ve Duygu Nebioğlu olduğu ortaya çıktı. Kızların anneleri tarafından terk edildiği, ardından evlat alındığı gerçeği tüm Türkiye'yi ağlattı.

Tek yumurta ikizlerinin henüz 2 aylıkken Antalya'daki bir köyde bakıcı kadına bırakıldığı ve Nebioğlu Ailesi tarafından evlatlık alındığı anlaşıldı. Duygu Nebioğlu, açtığı babalık davasını kazanırken hem Metin Akpınar'ı hem de kendilerini medyatik olmakla suçlayanlara sert çıktı. Şu ifadeleri kullandı:



'SUS PAYI' İDDİASI
Ben, kardeşim ve yeğenlerim Metin Akpınar'a ne baba diyebildik ne dede diyebildik. Akpınar'ın 35 seneyi bildiğini şahitler tarafından kanıtlayacağız! 15 yıldır kendisini ikna etme çabalarım karşısında tabii ki sus payını vermek isteyecekti.

Başkaları dede, baba derken Akpınar üzerinden prim yaparlarken, iş olanakları sağlanırken, ben ödenmeyen sigortalarımı düşünüyordum! Metin babamı görebilmek için gözlere ihtiyacım yok. Onun planlarını hissetmek için yanımda olmasına gerek yok.

Ben onu senelerce uzaktan okudum, izledim. Beni kabul etmiş olan Özdener babam ise her gün arıyor, ihtiyaçlarımı karşılıyor. Hala onun evinde yaşıyorum, onun aldığı şeyleri yiyorum, geziyorum. Metin babamın 9 aydır yükselttiği rakamın sadece hayvanlara etkisi vardır. Şafak ulaşması gereken bağlantılara ulaşacaktır. Gerçekler ortaya çıkacaktır. Ben yapılan hataları düzeltsin, Allah katında affedilmesi için uğraştım. İyi ki yapmışsın Metin Akpınar, evladını çok güzel yetiştirdiler.

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