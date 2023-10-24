Kadın ve erkek için etkileyici, resimli sevgiliye günaydın sözleri! Sevgiliye uzun kısa romantik günaydın mesajları!

• Günün, kahvenin ilk yudumu kadar harika olsun! Günaydın aşkım. • Başımı yastığa koyduğumda tek dileğim oluyor seni görmek rüyamda ve bu gecenin sabahında da seni gördüm rüyamda, günaydınlar olsun sana biricik sevgilim. Bunlarla beraber, sabahları Sevgiliye romantik mesaj atmak isteyen kişiler, şu önerilere de göz atabilirler: • En tatlı hayallerimi süsleyen sevgilim, günaydın. • Günaydın güneş gibisin ay gibi geceyi de gündüzü de aydınlatıyorsun ışık gibi parlıyorsun ışık yüzlüm. • Karanlık geçmiş silindi ömrümüzden ışıkla bakıyoruz artık geleceğimize günaydın sevgilim…

• Güzelliğin bir rüya gibi, gözlerin bir rüyanın en muhteşem eseri. Bugün seninle rüyalarımı süsledin, seninle güne merhaba dedim günaydın sevgilim. • Gözlerini, bugüne öyle bir aç ki her şey istediğin gibi gitsin bebeğim, günaydın.

Sevgiliye Günaydın Mesajı Uzun Romantik Nelerdir? Sevgiliye atılabilecek uzun ve romantik günaydın mesajları, şöyle yazılabilir: • Bir gün olsun sana günaydın demeden başlarsam güne, o günüm kötü geçiyor. Günaydın balım. Sen balım ol ben kaymak olayım, her günümüz beraber geçsin, hiçbir zaman ayrılmayalım. • Her sabah uyandığımda seni düşünüyorum ve yüzüme getirdiğin gülümseme bütün gün sürüyor. Hep yanımda kal ki seninle beraber benim de gülen yüzüm solmasın. Günaydın aşkım! • Günaydın sevgilim! Sabahları erkenden uyanmak seninle tanışana kadar bana dünyanın en zor işiydi. Ancak beraber olduğumuzdan beri her güne seninle başlayacağım ve her gün yanımda olacağın için kendimi dünyanın en şanslı insanı hissediyorum. Günün aydın olsun bitanem.

Sevgiliye romantik mesaj atmak isteyen kişilerin kendi sevgilerini ve aşklarını en iyi kendileri ifade edebilirler. Ancak bunu yaparken bu mesajlardan da yardım alabilirler:

• Günaydın meleğim. Kış ayında olsak bile her sabah uyandığım zaman senin gülüşünü görmek ve hatırlamak birden benim için yazın gelmesini sağlıyor. Hayatımda her mevsimi yaza çevirdiğin için iyi ki varsın. • Günaydın çiçeğim. Seninle beraber olana kadar geçen her günümde yaşlandığımı düşünüyordum. Oysa sen bana yaşamın yaşlanmaktan ibaret olmadığını gösterdin. Bana aşkı tattırdığın, güzel bir hayatımız olacağına inandırdığın için seni çok seviyorum.