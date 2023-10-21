Yok böyle dolandırıcılık: Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve Beril Talu çifti 100 milyon TL’lik vurgun yaparak sırra kadem bastı

Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu... "Var Böyle Tipler" adlı sosyal meya hesabı ile kısa sürede büyük popülerlik kazandı. Ancak iddiaya göre çift bunu dolandırıcılık için kullandı. Ünlü çiftin bir reklam kampanyasını öne sürerek yakın çevresinden yüksek miktar para topladığı ve ardından yurt dışına çıktığı vurgulandı. Bu paranın 100 milyon TL'yi bulduğu açıklandı.

Çiftin kurdukları sistemle orta okul arkadaşlarını, yakınlarını ve çalışanlarını reklam işi vaadiyle kandırdığı, her mağdurdan yaklaşık 1-2 milyon TL aldığı kulaktan kulağa yayıldı. Yine çiftin evlerindeki yardımcılarının arabasını ve dolarlarını sattırdığı ve ortada bıraktığı vurgulandı. Hatta Talu çiftinin Filipinli bakıcılarını bile 83 bin TL çarptığı anlaşıldı.