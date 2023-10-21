Yok böyle dolandırıcılık: Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve Beril Talu çifti 100 milyon TL’lik vurgun yaparak sırra kadem bastı

Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu... "Var Böyle Tipler" adlı sosyal meya hesabı ile kısa sürede büyük popülerlik kazandı. Ancak iddiaya göre çift bunu dolandırıcılık için kullandı. Ünlü çiftin bir reklam kampanyasını öne sürerek yakın çevresinden yüksek miktar para topladığı ve ardından yurt dışına çıktığı vurgulandı. Bu paranın 100 milyon TL'yi bulduğu açıklandı.
Çiftin kurdukları sistemle orta okul arkadaşlarını, yakınlarını ve çalışanlarını reklam işi vaadiyle kandırdığı, her mağdurdan yaklaşık 1-2 milyon TL aldığı kulaktan kulağa yayıldı. Yine çiftin evlerindeki yardımcılarının arabasını ve dolarlarını sattırdığı ve ortada bıraktığı vurgulandı. Hatta Talu çiftinin Filipinli bakıcılarını bile 83 bin TL çarptığı anlaşıldı.
Mağdurlardan biri "Çok daha büyük paralar kaybedebilirdik. Ucuz atlatmışız" diye dert yardı. Beril Talu'nun ailesinden de haber alınamadığı vurgulandı. Dolandırıcılık Büro Amirliği ile Siber Suçlarla Mücadele Şube polisleri olayla ilgili inceleme başlattı. Öte yandan çiftin 1 Kasım'da açıklama yapacakları idida ediliyor.
KENAN DOĞULU İLE EV KONSERİ...
İddiaya göre çift, ünlü popçu Kenan Doğulu'nun sahne aldığı bir parti verdi.
YUNUS EMRE KAVAK