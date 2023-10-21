Laf atma kavgasında kalbinden bıçaklanıp hayatını kaybetti! Annesinden yürek yakan sözler: Saçını okşamaya kıyamadığım oğlum gitti

İstanbul Kadıköy'de Ali Kumsal Şallı (57), bir hafta önce konserden çıkan Davut Atakov (23) ve sevgilisi Simge Tuğcu'ya (27) ters ters baktı. Atakov, tepki gösterince aralarında tartışma çıktı. Kumsal, genci kalbinden bıçakladı.
İstanbul Kadıköy'de Ali Kumsal Şallı (57), bir hafta önce konserden çıkan Davut Atakov (23) ve sevgilisi Simge Tuğcu'ya (27) ters ters baktı. Atakov, tepki gösterince aralarında tartışma çıktı. Kumsal, genci kalbinden bıçakladı.
Kanlar içinde yere yığılan Atakov, kurtarılamadı. Gözaltına alınan cani tutuklandı. Acılı anne Güler Atakov, üzüntüsünü TAKVİM'e anlattı: Benim 23 yaşında fidan yavrum gitti. Caninin o olduğuna bile hala inanamıyorum. Olanlara asla razı değilim. Gözyaşlarına hakim olamayan Atakov, "Bu caniye ağırlaştırılmış müebbet cezası verilmesini istiyorum.
Yüzüne bakmaya, saçını okşamaya kıyamadığım oğlumu elimden aldı. Kalbinden bıçaklanmayı hak edecek ne yaptı? Namusunu korudu. Bir anneyi bu hale düşürmeye hiç kimsenin hakkı yok. Feryadımın duyulmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.
Huzeyfe ATICI