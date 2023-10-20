İzmir’de Kur’an-ı Kerim’e saygısızlık yaptığı iddiasıyla yargılanan sanığa 10 ay hapis

Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yaptıkları iddiasıyla yargılanan sanığa verilen ve 10 ay hapsi içeren hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi. Karşıyaka 7. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık M.A.D. katıldı.

Hakim, diğer sanık B.C.Ç'nin 13 Mayıs 2023'te geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdiğini, bu nedenle dosyadan düşürüldüğünü belirtti.

Savunma için söz verilen M.A.D, "Benim tek yaptığım rahmetli olan arkadaşımı videoya çekmekti. Bunun sosyal medyada paylaşılacağından haberdar değildim. Aşağılama gibi niyetim yoktur. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum. Üzgün ve pişmanım." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında "sanığın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımında Kur'an-ı Kerim'in yakılmasından sonra söylenen ifadelerin nefret, hakaret içerikli sözler olarak değerlendirildiğini, böylelikle halkın bir kesimini diğer kesimine karşı kin ve düşmanlığa tahrik edecek ve öç almayı gerektirecek düzeyde olduğu ve suçun basın yayın yolu ile işlendiği" kanaatine varıldığı yönünde görüş bildirdi.

İddia makamı sanığın "Basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Hakim, sanığın söz konusu suçtan 10 ay hapse çarptırılmasına karar verip hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kararlaştırdı.

DAVA SÜRECİ

Sosyal medyada yayımladıkları videoda, Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yaptıkları iddia edilen M.A.D. ile B.C.Ç, geçen yıl 3 Ekim'de tutuklanmıştı. Daha sonra tahliye edilen sanıklar hakkında "Basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Sanıklardan B.C.Ç. ifadesinde, psikiyatrik ilaç kullandığını, olay günü içki de içtiğini, videonun nasıl paylaşıldığını bilmediğini ileri sürmüştü. M.A.D. de alkollü olduğunu, videoyu neden çekip yayınladıklarını hatırlamadığını iddia etmişti.