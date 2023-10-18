PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Yağ lekesini ne çıkarır? YAĞ LEKESİ NASIL ÇIKAR? Hangi yöntem yağ lekesinin çıkmasını sağlar?

Yağ lekelerinin çıkabilmesi için yağın damlamış olduğu yere hemen tuz, üzerine de biraz bulaşık deterjanı dökülmesi gereklidir. Yağ lekesi üzerine eğer hemen tuz ile deterjan dökülmezse leke kıyafete yerleşir. Bu nedenle de çok zaman geçmeden hızlıca deterjan ile biraz ovalanması ve bir an önce yıkanması yağ bulaşmış olan kıyafet üzerinde leke kalmamasını sağlayacaktır.

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 05 Haziran 2024, 14:55 Güncelleme 05 Haziran 2024, 14:55
Yağ lekesini ne çıkarır? YAĞ LEKESİ NASIL ÇIKAR? Hangi yöntem yağ lekesinin çıkmasını sağlar?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Yağ lekelerinin çıkabilmesi için yağın damlamış olduğu yere hemen tuz, üzerine de biraz bulaşık deterjanı dökülmesi gereklidir. Yağ lekesi üzerine eğer hemen tuz ile deterjan dökülmezse leke kıyafete yerleşir. Bu nedenle de çok zaman geçmeden hızlıca deterjan ile biraz ovalanması ve bir an önce yıkanması yağ bulaşmış olan kıyafet üzerinde leke kalmamasını sağlayacaktır.

👉Hangi Yöntem Yağ Lekesinin Çıkmasını Sağlar?

Yağ lekelerinin çıkması için kullanılan birçok yöntem mevcuttur. Bu yöntemler, genellikle yağ lekesinin bulaşmış olduğu kumaş türüne göre değişiklik gösterir. Ancak bu yöntemler arasında en çok kullanılan tuz ile bulaşık deterjanıdır. Bunların dışında, yağ lekelerini çıkarmak için kullanılan yöntemler şöyle sıralanabilir:

  • Yünlü giysilere bulaşmış olan yağlardan kalan lekeler nişasta ile çıkarılabilir. Buğday ya da mısır nişastası fark etmeksizin yünlü giysilerin üzerine bir yemek kaşığı kadar nişasta dökülür. Daha sonra ovalama gerektirmeden 5 dakika bekletilerek yıkanabilir. Lekeler gözden kaybolacaktır.
  • Narin yapıda olan kumaşlardan yapılmış olan giysilere bulaşmış olan yağ lekelerini ise bebek pudrası ile kolaylıkla çıkarılabilir. Bebek pudrası yağ bulaşmış olan yere dökülür ve 10 dakika kadar bekletilir. Daha sonra pudra, kıyafetin üzerinden nemli bir bezle alınarak kirliye atılır. Narin kıyafet yıkandıktan sonra kıyafetler tertemiz olacaktır.

👉Halıdaki Kurumuş Yağ Lekesi Nasıl Çıkar?

Halıya dökülmüş olan kurumuş yağ lekeleri, genellikle karbonat ile çıkarılır. Halının yağ bulaşmış olan bölgesine karbonat dökülür. Daha sonra bir fırça ile güzelce ovalanır. Bir yanda da bir kovanın içinde sıcak suya bulaşık deterjanı koyulur. Karbonat güzelce dağıldıktan sonra, karbonat sürülmüş olan bölge güzelce deterjanlı su ile silinir. Halı kuruduktan sonra lekelerin yok olduğu fark edilecektir. Ancak lekelerin bütünü ile gitmesi için halının güzelce silinmesi ve halıda deterjan bırakılmaması gereklidir.

👉Motor Yağı Lekesi Nasıl Çıkar?

Motordan bulaşmış olan yağın çıkabilmesi için mutlaka motor yağı dökülmüş olan yerden fazla yağ eğer alınabiliyorsa kuru bir peçete veya havlu ile alınmalıdır. Daha sonra, lekenin üzerine mısır nişastası, tuz, un veya bebek pudrası dökülebilir. Hangi malzemeye mevcutsa o kullanılabilir. Hepsi lekeyi aynı derecede çıkarabilecektir. Lekenin üzerine dökülen malzemeye en az 15 dakika boyunca dokunulmamalıdır. Leke üzerine dökülmüş olan malzemelerin tümü, yağ lekesini tamamen kıyafetten çekip alacaktır. 15 dakika geçtikte sonra, kuru bir diş fırçası ile lekenin ovalanması gereklidir. Bu sırada kumaşın üzerinde leke olmayan yerlerin kirletilmemesine dikkat edilmelidir. Lekenin üzeri ovalandıktan sonra bulaşık deterjanı lekenin üzerine damlatılır. Damlatılmış olan bulaşık deterjanının üzerine 1-2 damla su eklenerek yedirilir. Yine kuru olan diş fırçasıyla lekeyi kumaşın hem içinden hem dışından bir süre fırçalamak gereklidir. Lekenin rengi açılmaya başlamasından sonra da kıyafet makineye atılır. Yıkandıktan sonra lekenin tamamen çıkmış olduğu görülecektir. Kurumuş motor yağı lekesinin çıkarılması için ise işlemde bulaşık deterjanı ile daha fazla bekletilmeleri gereklidir.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Meral Akşener’i kabul edecek! Külliye’de ’sürpriz’ zirve
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ekonomi programında ilk yılın muhasebesini paylaştı! Hedef enflasyonda tek hane: Kararlılıkla uygulayarak başaracağız
Koza Altın İşletmeleri
PKK elebaşı Helin Ümit Türkiye sürekli SİHA’larla vuruyor deyip Esad’a sığındı! Kandil - Şam hattında ’teröristan’ diyaloğu
Başkan Erdoğan ’şampiyon’ ile bir araya geliyor! Külliye’de ’Galatasaray’ kabulü
Görevden alınan DEM Partili Mehmet Sıddık Akış’a 19,5 yıl hapis cezası! Zırhlı araçlarla Van Cezaevi’ne gönderildi
Almanya ırkçılığın gölgesinde EURO 2024’e ev sahipliği yapacak: Artan ırkçılık, Alman futboluna da yayılıyor! İşte
Yahudi yerleşimciler Kudüs’te saldırıya hazırlanıyor! Mescid-i Aksa’ya baskın çağrısı: Binlerce kişi hazırlandı
Jose Mourinho’dan Florentino Perez’e telefon! O yıldızı Fenerbahçe’ye bırak
Seçil Erzan ile Bahar Candan arasında dolandırıcı kavgası! Koğuşta birbirlerine girdiler
FETÖ’nün ini karıştı: Elebaşının yeğeni Ebuseleme Gülen’in itirafları sonrası büyük kavga! Emre Uslu, Önder Aytaç, Ekrem Dumanlı...
Emekliye 3 bin TL bayram ikramiyesi! Başkan Erdoğan Kabine sonrası tarihi açıkladı | İşte SSK, Bağ-Kur Haziran ayı emekli maaşı ödeme takvimi!
Fenerbahçe’den Galatasaray’a çifte transfer çalımı! Psikolojik üstünlük kurulacak
FETÖ bilmecesi! Alçak terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen, başka yere mi götürüldü? Dışişleri Komisyonu’nda konuşuldu
Daltonların tetikçi pazarı! Kanlı yöntem deşifre oldu: Böyle kiralıyorlar
SON DAKİKA